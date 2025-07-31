Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tính toán chỉ tiêu quy hoạch phân khu, lập quy hoạch sử dụng đất - tổng mặt bằng, lập thuyết minh đầu tư, đề xuất đầu tư.
• Tính toán, đề xuất chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án căn cứ QCVN, TCVN, các đồ án QHC, đảm bảo đề xuất chỉ tiêu quy hoạch của dự án mang lại lợi nhuận cao nhất.
• Lập bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000, đảm bảo được thể hiện theo đúng quy cách, quy định của Bộ Xây dựng.
• Lập tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng
• Viết thuyết minh hồ sơ đề xuất xin phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại Luật đầu tư, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, các thông số kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành...
• Làm việc với Cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lập các đồ án quy hoạch
• Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại Viện Quy hoạch Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thai Nam Building, Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

