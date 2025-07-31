Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
- Hà Nội: 66 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tính toán chỉ tiêu quy hoạch phân khu, lập quy hoạch sử dụng đất - tổng mặt bằng, lập thuyết minh đầu tư, đề xuất đầu tư.
• Tính toán, đề xuất chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án căn cứ QCVN, TCVN, các đồ án QHC, đảm bảo đề xuất chỉ tiêu quy hoạch của dự án mang lại lợi nhuận cao nhất.
• Lập bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000, đảm bảo được thể hiện theo đúng quy cách, quy định của Bộ Xây dựng.
• Lập tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng
• Viết thuyết minh hồ sơ đề xuất xin phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại Luật đầu tư, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, các thông số kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành...
• Làm việc với Cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
quy hoạch, kiến trúc
• Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lập các đồ án quy hoạch
• Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại Viện Quy hoạch Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc
Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
