Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Công nghệ Dalytech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

* Về Nhân sự:

- Xây dựng định biên nhân sự của phòng, phối hợp với phòng nhân sự để tuyển dụng.

- Quản lý nhân sự, phân công công việc cho nhân sự trong phòng.

- Đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực làm việc của nhân sự trong phòng.

- Đánh giá năng lực làm việc của từng nhân sự thường xuyên để có những đề xuất phù hợp nhằm giữ chân nhân tài.

* Về Công việc chuyên môn:

- Tổ chức, quản lý công việc chung của cả phòng. Phân công công việc cho các nhân sự trong phòng

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về chất lượng và tiến độ triển khai thi công các dự án của công ty (dự án điện/cơ điện/điện nhẹ/BMS...)

- Trực tiếp đề xuất mua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ phục vụ thi công.

- Ký duyệt các hồ sơ, đề xuất theo lĩnh vực chuyên môn Phòng phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác được giao từ BGĐ.