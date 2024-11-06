Tuyển Lập trình viên Pogofdev Software Development làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 730 Võ Văn Kiệt, Phường 1,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án về Mobile App cho nước ngoài

Làm việc theo mô hình Scrum-Agile

Làm việc trực tiếp với Stakeholder, Product Owner, Technical Lead, UI Designer

Báo cáo tình hình công việc cho cấp lãnh đạo

Đảm bảo bảo mật hệ thống, bảo vệ dữ liệu và quản lý phiên người dùng.

Bảo đảm phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc đúng tiến độ

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc tương đương.

Tham gia ít nhất trên 3 dự án phát triển từ đầu (không bao gồm maintain)

Kỹ năng chuyên môn:

Vị trí Php Laravel:

• Có từ 3 năm kinh nghiệm thực tế lập trình với Laravel - PHP / MySQL

• Có khả năng quản lý dự án (Team Leader) là lợi thế

• Có kinh nghiệm về API RestFul.

• Đã từng làm việc với các hệ thống caching như Redis, Memcached

• Thành thạo HTML, CSS

• Nắm chắc kiến thức về thiết kế, chuẩn hóa, tối ưu Database và câu lệnh SQL.

• Hiểu rõ về các công cụ quản lý source code git và sử dụng tốt .

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai trên Kubernetes, Swarmpit, AWS.

Vị trí React native:

• Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển ứng dụng React Native

• Có kiến thức về các nguyên tắc thiết kế và hướng dẫn giao diện ứng dụng của Apple

• Quen thuộc với RESTful APIs và quản lý mã nguồn qua Git.

• Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng /công cụ: Twilio, Firebase, Google Map Api,Testflight, Onesignal

• Thành thạo JavaScript/TypeScript, đặc biệt kỹ năng về component, state management, và native modules.

• Có sản phẩm demo là lợi thế

Thái độ học tập tốt, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng nghiên cứu và hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Khả năng làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế giải pháp phù hợp

Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập.

Tại Pogofdev Software Development Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, phúc lợi hấp dẫn.

• Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pogofdev Software Development

