Tuyển IT phần mềm Công ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Xây Dựng Số 1
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Xây Dựng Số 1

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 108 Cao Thắng, P4, Q3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

You will be responsible for:
Developing and maintaining high-quality web applications.
Writing documentation.
Supporting clients throughout the project
Main tech stack: Angular, .Net, MongoDB

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Less than 2 years of experience
Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript
Experience with front-end framework such as Angular, React
Experience with back-end framework such as .Net, Nodejs
Familiarity with SQL and database management systems (e.g., MySQL, MongoDB)

Tại Công ty Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm các khoản thuế và bảo hiểm bắt buộc theo luật
Ngày nghỉ phép 14 ngày / năm cùng các ngày nghỉ lễ theo qui định của nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Xây Dựng Số 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Xây Dựng Số 1

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Cao thắng P4, Q3

