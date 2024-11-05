Tuyển IT phần mềm Công ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108 Cao Thắng, P4, Q3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

You will be responsible for:

Developing and maintaining high-quality web applications.

Writing documentation.

Supporting clients throughout the project

Main tech stack: Angular, .Net, MongoDB

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Less than 2 years of experience

Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript

Experience with front-end framework such as Angular, React

Experience with back-end framework such as .Net, Nodejs

Familiarity with SQL and database management systems (e.g., MySQL, MongoDB)

Tại Công ty Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm các khoản thuế và bảo hiểm bắt buộc theo luật

Ngày nghỉ phép 14 ngày / năm cùng các ngày nghỉ lễ theo qui định của nhà nước

Bảo hiểm tai nạn 24/7

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Xây Dựng Số 1

