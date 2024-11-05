Tuyển IT phần mềm Công ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Xây Dựng Số 1
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 108 Cao Thắng, P4, Q3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
You will be responsible for:
Developing and maintaining high-quality web applications.
Writing documentation.
Supporting clients throughout the project
Main tech stack: Angular, .Net, MongoDB
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript
Experience with front-end framework such as Angular, React
Experience with back-end framework such as .Net, Nodejs
Familiarity with SQL and database management systems (e.g., MySQL, MongoDB)
Tại Công ty Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm các khoản thuế và bảo hiểm bắt buộc theo luật
Ngày nghỉ phép 14 ngày / năm cùng các ngày nghỉ lễ theo qui định của nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Xây Dựng Số 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
