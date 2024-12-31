Tuyển Kế hoạch sản xuất Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 19 Triệu

Mức lương 13 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội, Huyện Quốc Oai

1. Hiểu về các sản phẩm Điện gia dụng: Nồi cơm điện; Ấm siêu tốc; nồi chiên không dầu…

2. Tiếp nhận công việc được phân công từ TBP; TP liên quan đến các dự án phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm mẫu cho các dự án sản phẩm mới, xây dựng hồ sơ thiết kế bao gồm các bản vẽ 3D; 2D; Tiêu chuẩn linh kiện; Tiêu chuẩn sản phẩm; TCCS; Hướng dẫn thao tác công đoạn; Lưu đồ sản xuất; Định mức lao động; Định mức vật tư sản xuất (BOM)… và thực hiện theo Quy trình phát triển sản phẩm mới.

3. Rà soát điều kiện sản xuất, lên dự toán chi phí đầu tư, bóc tách bản vẽ sản phẩm, khuôn cối và triển khai sản xuất chế thử.

4. Phối hợp với sản xuất trong cải tiến, giảm chi phí, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất

5. Liên hệ và phối hợp với nhà cung cấp linh kiện hoặc gia công chế tạo khuôn cối để thực hiện các công việc trong dự án

6. Đi thị trường, tìm hiểu thiết kế các sản phẩm hang đối thủ cạnh tranh từ đó cải tiến áp dụng điểm mạnh sang sản phẩm của mình

7. Trao đổi làm việc với các chuyên gia Hàn quốc / Trung quốc …

8. Có thể đi công tác nước ngoài học hỏi và chuyên giao công nghê….

9. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của TGĐ hoặc BLĐ Công ty;

10.Lập dự toán linh kiện và sản phẩm và gửi lại cho TBP; TP

11.Thực hiện báo cáo theo quy định tuần, tháng, quý , năm;

1. Trình độ học vấn: Đại Học trở lên

2. Chuyên môn: Cơ khí / Điện/ Điện tử hoặc chuyên ngành liên quan

3. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

4. Thành thạo các phần mềm thiết kế 3D, có khả năng vẽ Surface

5. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

1. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

3. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

4. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

