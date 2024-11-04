Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế hoạch sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo tuần/tháng/quý cho từng công đoạn sản xuất. Tính toán, dự trù nguyên vật liệu để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Phối hợp với Phòng Kinh doanh, kết nối với khách hàng để tiếp nhận đặt hàng của khách hàng về sản phẩm.

Chuyển lệnh sản xuất đến các bộ phận liên quan triển khai các công việc nhằm đảm bảo việc sản xuất đúng tiến độ, đúng chất lượng và số lượng sản phẩm theo từng đơn hàng.

Phối hợp cùng với bộ phận sản xuất giám sát quá trình sản xuất, quá trình giao hàng, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Tổ chức quản lý các loại giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, hóa đơn, biên bản,... liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm.

2. Điều độ dịch vụ Cảng

Lập kế hoạch hàng tháng/hàng tuần/hàng ngày về hoạt động khai thác của Cảng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra các hoạt động liên quan đến an ninh, an toàn tại bãi và phương tiện, thiết bị tài sản.

Giám sát và điều phối các hoạt động khai thác hàng ngày của Cảng, đảm bảo mọi hoạt động theo đúng kế hoạch, an toàn hiệu quả và thực hiện các biện pháp khắc phục nếu cần thiết.

Giám sát quá trình giao nhận hàng tại các bến Cảng giữa Công ty với các nhà cung cấp.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều độ và lập kế hoạch sản xuất.

Kỹ năng lập kế hoạch, xử lý số liệu, khả năng bao quát, điều phối công việc tốt.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office.

Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.

Tham gia các hoạt động team buidling và sự kiện lớn trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

