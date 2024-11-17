Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Quản lý kho hàng hóa tại showroom Q.1,TP.HCM, hàng hóa thực tế và trên sổ sách..
Kiểm tra tồn hàng hóa và báo cho nhân viên bán hàng khi có đơn hàng.
Khi có khách hàng mua hàng, cần xem hàng và chuẩn bị đóng gói hàng hóa để giao....
Làm việc dưới sự quản lý của Phòng Kế toán của Cty tại TP.HCM.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt ngiệp trung cấp trở lên.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Giao tiếp tốt, trung thực, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn trong công việc.
Thời gian làm việc : từ 08h30 – 17h30 từ Thứ hai đến Thứ sáu, Sáng thứ bảy khi có yêu cầu.
Địa điểm làm việc : 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Đi làm ngay sau khi trúng tuyển
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương thực nhận
Được tham gia Team Building hàng năm, các lớp đào tạo chuyên ngành khi cần thiết
Lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
