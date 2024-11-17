Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý kho hàng hóa tại showroom Q.1,TP.HCM, hàng hóa thực tế và trên sổ sách..

Kiểm tra tồn hàng hóa và báo cho nhân viên bán hàng khi có đơn hàng.

Khi có khách hàng mua hàng, cần xem hàng và chuẩn bị đóng gói hàng hóa để giao....

Làm việc dưới sự quản lý của Phòng Kế toán của Cty tại TP.HCM.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt ngiệp trung cấp trở lên.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Giao tiếp tốt, trung thực, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn trong công việc.

Thời gian làm việc : từ 08h30 – 17h30 từ Thứ hai đến Thứ sáu, Sáng thứ bảy khi có yêu cầu.

Địa điểm làm việc : 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Đi làm ngay sau khi trúng tuyển

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương thực nhận

Được tham gia Team Building hàng năm, các lớp đào tạo chuyên ngành khi cần thiết

Lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin