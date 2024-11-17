Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING

Kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý kho hàng hóa tại showroom Q.1,TP.HCM, hàng hóa thực tế và trên sổ sách..
Kiểm tra tồn hàng hóa và báo cho nhân viên bán hàng khi có đơn hàng.
Khi có khách hàng mua hàng, cần xem hàng và chuẩn bị đóng gói hàng hóa để giao....
Làm việc dưới sự quản lý của Phòng Kế toán của Cty tại TP.HCM.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt ngiệp trung cấp trở lên.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Giao tiếp tốt, trung thực, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn trong công việc.
Thời gian làm việc : từ 08h30 – 17h30 từ Thứ hai đến Thứ sáu, Sáng thứ bảy khi có yêu cầu.
Địa điểm làm việc : 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Đi làm ngay sau khi trúng tuyển
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương thực nhận
Được tham gia Team Building hàng năm, các lớp đào tạo chuyên ngành khi cần thiết
Lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING

CÔNG TY TNHH VIETNAM PREMIUM PRODUCTS TRADING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207C Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job251131
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Tuyển Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh
Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Tuyển Thực Tập Sinh Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL
Tuyển Kế Toán thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Kế Toán Kho thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
Tuyển Truyền Thông thu nhập 4.2 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4.2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SFP
Tuyển Thực Tập Sinh Kế Toán thu nhập 05 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SFP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL
Tuyển Kế Toán Kho thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL
Hạn nộp: 21/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế Toán Kho thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Đồng Nai Bắc Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Tuyển Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh
Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Tuyển Thực Tập Sinh Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL
Tuyển Kế Toán thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Kế Toán Kho thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
Tuyển Truyền Thông thu nhập 4.2 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4.2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SFP
Tuyển Thực Tập Sinh Kế Toán thu nhập 05 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SFP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL
Tuyển Kế Toán Kho thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL
Hạn nộp: 21/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế Toán Kho thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Đồng Nai Bắc Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất