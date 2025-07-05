Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty cổ phần Nhanh.vn
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty cổ phần Nhanh.vn

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- Tòa GP Invest, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lập và kiểm tra chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu chi, hợp đồng, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ trước khi lưu trữ.
- Theo dõi, cập nhật sổ sách kế toán (sổ cái, sổ chi tiết, báo cáo thuế) theo đúng quy định pháp luật.
- Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, hỗ trợ lập báo cáo tài chính định kỳ chính xác và kịp thời.
- Quản lý công nợ, đảm bảo thu hồi và thanh toán đúng hạn.
Thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, am hiểu nghiệp vụ kế toán.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.
- Kỹ năng tin học văn phòng khá.

Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 7.000.000 – 9.000.000 VND(Gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp máy tính, lương tháng 13).
- Thử việc hưởng 85% lương cứng.
- Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính.
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể.
- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhanh.vn

Công ty cổ phần Nhanh.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

