Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
- Hà Nội: Tầng 2
- Tòa GP Invest, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Lập và kiểm tra chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu chi, hợp đồng, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ trước khi lưu trữ.
- Theo dõi, cập nhật sổ sách kế toán (sổ cái, sổ chi tiết, báo cáo thuế) theo đúng quy định pháp luật.
- Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, hỗ trợ lập báo cáo tài chính định kỳ chính xác và kịp thời.
- Quản lý công nợ, đảm bảo thu hồi và thanh toán đúng hạn.
Thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.
- Kỹ năng tin học văn phòng khá.
Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc hưởng 85% lương cứng.
- Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính.
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể.
- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI