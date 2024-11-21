Tuyển Kế toán Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 10, N07A, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Là vị trí kết nối giữa bộ phận kế toán và bộ phận kinh doanh cũng như các bộ phận khác để thực hiện công việc;

Cập nhật các chính sách, giá thành của những sản phẩm mới vào phần mềm kế toán;

Tiếp nhận thông tin, đơn hàng, giao dịch từ bộ phận kinh doanh. Kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng bao gồm: thông tin khách hàng (tên người giao dịch, tên cửa hàng), thông tin hàng hóa, các thỏa thuận trên đơn hàng (chính sách, chiết khấu, ...);

Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho phòng Kế toán;

Theo dõi, cập nhật, phân loại khách hàng để quản lý khách hàng, tham mưu đề xuất để có thể đưa ra nhưng chính sách bán hàng phù hợp;

Thực hiện việc đối chiếu với kế toán kho và thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày;

Lưu trữ, bảo đảm và bảo mật các chứng từ kế toán;

Kiểm tra, đối soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán tổng hợp và luân chuyển theo đúng trình tự.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học đúng chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

Tối thiểu 1 năm trở lên tại vị trí tương đương;

Sử dụng máy tính cơ bản;

Sử dụng được các phần mềm kế toán: FAST, KiotViet,...

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Nhiệt huyết, trung thực, cẩn thận, bảo mật, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 - 15 triệu + thưởng năng suất + PC (ăn trưa tại công ty);

Thời gian: 8h00 - 18h (nghỉ trưa 2 tiếng), nghỉ 4 ngày tự chọn/ tháng;

Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước;

Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kỳ;

Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến;

Tham gia các hoạt động tập thể: team building, Year end Party, sự kiện tri ân, lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada

