Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 31 Đường D20, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý nhập và xuất kho: Theo dõi và ghi chép các giao dịch nhập, xuất kho; đảm bảo số lượng hàng hóa thực tế khớp với sổ sách.
- Phối hợp với phòng kinh doanh để ghi nhận nhu cầu và đặt hàng các nhà cung ứng.
- Kiểm kê hàng tồn kho: Phối hợp với phòng vận hành để thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất, đối chiếu số liệu tồn kho với sổ sách, phát hiện và xử lý sai lệch.
- Báo cáo kho: Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.
- Quản lý sổ sách kho: Cập nhật và lưu trữ sổ sách kho, đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.
- Phân tích báo cáo tồn kho, để tối ưu việc nhập hàng và quản trị tồn kho.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kho hoặc kế toán sản xuất.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và Microsoft Office thành thạo.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-15 triệu/ tháng
Bảo hiểm
Làm việc trong môi trường năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Livestream Nation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 56 Đường số 19B, Khu Phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

