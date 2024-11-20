Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Haxuvina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH Haxuvina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 520/1 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Quản lý việc xuất nhập tồn kho và ghi nhận số liệu chính xác.
- Kiểm kê, theo dõi tình trạng hàng hóa, báo cáo số liệu tồn kho định kỳ.
- Lập chứng từ nhập, xuất và các báo cáo liên quan.
- Đảm bảo dữ liệu kế toán kho khớp với số liệu thực tế.
- Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm soát hàng hóa ra vào kho.
- Thực hiện những yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên:
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Haxuvina Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Thu nhập: Lương cứng: 7 triệu ( sẽ được deal lương sau 2 tháng thử việc)
- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung - năng động - thân thiện và chuyên nghiệp
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi kí hợp đồng chính thức khi tham gia thử việc
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
Thu nhập: Lương cứng: 7 triệu ( sẽ được deal lương sau 2 tháng thử việc)
- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung - năng động - thân thiện và chuyên nghiệp
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi kí hợp đồng chính thức khi tham gia thử việc
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haxuvina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI