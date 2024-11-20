Tuyển Kế toán Công Ty TNHH Haxuvina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 520/1 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Quản lý việc xuất nhập tồn kho và ghi nhận số liệu chính xác.

- Kiểm kê, theo dõi tình trạng hàng hóa, báo cáo số liệu tồn kho định kỳ.

- Lập chứng từ nhập, xuất và các báo cáo liên quan.

- Đảm bảo dữ liệu kế toán kho khớp với số liệu thực tế.

- Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm soát hàng hóa ra vào kho.

- Thực hiện những yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Haxuvina Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Thu nhập: Lương cứng: 7 triệu ( sẽ được deal lương sau 2 tháng thử việc)

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung - năng động - thân thiện và chuyên nghiệp

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi kí hợp đồng chính thức khi tham gia thử việc

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haxuvina

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haxuvina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.