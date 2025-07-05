Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 226F/2 Khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (tùy, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và khai thác khách hàng có sẵn
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Thuyết phục và đàm phán
Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của khách hàng đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Có sẵn DATA khách hàng trong ngành BAO BÌ NHỰA
Giới tính: Nam hoặc Nữ, Độ tuổi: không giới hạn, số lượng tuyển : 03 người
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Kỹ năng: Khả năng phối hợp, giao tiếp tốt, nắm vấn đề nhanh và truyền đạt tốt. Khả năng tổng hợp, phân tích, giải quyết các công việc phát sinh
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm vị trí SALE ngành Bao Bì Nhựa 03 năm trở lên
Địa điểm làm việc:
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT: 226F/2 Khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (tùy
Văn Phòng Sài Gòn: Sunrise City View , 33 Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng Quận 7 TPHCM - Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Thưởng theo doanh thu, hoa hồng cao, Tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Lương cơ bản 10 - 15 triệu + hoa hồng, thu nhập từ 15 - 30 triệu
Bảo hiểm: Được thanh gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Thời gian làm việc: từ 08h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h00 đến 12h00, Fulltime , parttime và cộng tác viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 226 F/2, khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

