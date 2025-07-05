Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 226F/2 Khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (tùy, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và khai thác khách hàng có sẵn

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Thuyết phục và đàm phán

Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của khách hàng đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Có sẵn DATA khách hàng trong ngành BAO BÌ NHỰA

Giới tính: Nam hoặc Nữ, Độ tuổi: không giới hạn, số lượng tuyển : 03 người

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Kỹ năng: Khả năng phối hợp, giao tiếp tốt, nắm vấn đề nhanh và truyền đạt tốt. Khả năng tổng hợp, phân tích, giải quyết các công việc phát sinh

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm vị trí SALE ngành Bao Bì Nhựa 03 năm trở lên

Địa điểm làm việc:

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT: 226F/2 Khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (tùy

Văn Phòng Sài Gòn: Sunrise City View , 33 Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng Quận 7 TPHCM - Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Thưởng theo doanh thu, hoa hồng cao, Tháng 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Lương cơ bản 10 - 15 triệu + hoa hồng, thu nhập từ 15 - 30 triệu

Bảo hiểm: Được thanh gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Thời gian làm việc: từ 08h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h00 đến 12h00, Fulltime , parttime và cộng tác viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT

