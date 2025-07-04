Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL
- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Nhập dữ liệu, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày của các tài khoản kế toán cho- Nhập dữ liệu, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày của các tài khoản kế toán cho đúng chuẩn mực kế toán và luật kế toán Việt Nam.
- Kiểm tra chứng từ kế toán, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Báo cáo quản trị theo yêu cầu.
- Các nghiệp vụ, báo cáo liên quan đến thuế
- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế…..
- Các công việc khác theo yêu cầu.
- Tập hợp, kiểm tra, rà soát tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định, bảo mật số liệu kế toán
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ khoa học, hợp lý đúng chuẩn mực kế toán và luật kế toán Việt Nam.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng.
- Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán và hệ thống thuế của Việt Nam.
- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, cần cù, tỉ mỉ có trách nhiệm trong công việc….
- Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA
Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng thứ 13, nghỉ phép năm đầy đủ.
- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, HĐLĐ… theo quy định của pháp luật, nghỉ lễ, nghỉ mát, nghỉ phép…
- Chế độ tăng lương phù hợp với năng lực.
- Các CV khác sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL
