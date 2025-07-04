Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 19 đường 18, khu phố 7, phường Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính.
- Ghi nhận, phản ánh các nghiệp vụ kế toán nội bộ, đảm bảo số liệu chính xác.
- Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên nhằm phục vụ công tác kiểm soát nội bộ
- Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng phần mềm Misa.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.
- Chịu áp lực công việc.
- Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Cao đẳng các ngành thuộc khối kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.
- Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm trở lên
- Yêu cầu độ tuổi: Dưới 35 tuổi
- Yêu cầu giới tính :Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm, tham quan du lịch
- Ký hợp đồng và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Mức lương: trao đổi rõ hơn khi phỏng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Đường 18, Khu phố 3, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

