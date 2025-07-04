Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 19 đường 18, khu phố 7, phường Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi, ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính.
- Ghi nhận, phản ánh các nghiệp vụ kế toán nội bộ, đảm bảo số liệu chính xác.
- Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên nhằm phục vụ công tác kiểm soát nội bộ
- Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.
- Chịu áp lực công việc.
- Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Cao đẳng các ngành thuộc khối kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.
- Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm trở lên
- Yêu cầu độ tuổi: Dưới 35 tuổi
- Yêu cầu giới tính :Nữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Ký hợp đồng và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Mức lương: trao đổi rõ hơn khi phỏng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI