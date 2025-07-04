Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HIẾU MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 41 ngõ 28 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Hàng ngày:

- Thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh.

- Lập các phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hóa đơn bán hàng,... tại các thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Vào dữ liệu sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác.

Hàng tháng:

- Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Lập bảng tính lương, bảng lương làm thêm giờ, bảo hiểm, các khoản lương thưởng, phụ cấp khác để chi trả cho người lao động.

- Theo dõi, tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ,...

Hàng quý:

- Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho, kiểm kê quỹ.

- Rà soát lại các hóa đơn, chứng từ ghi nhận trên sổ sách kế toán để lên tờ khai GTGT hàng quý, tạm tính thuế TNCN và TNDN. Nộp tờ khai thuế và nộp thuế.

- Lập báo cáo quản trị hàng quý, các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Hàng năm:

- Kê khai, nộp thuế môn bài đầu năm.

- Kiểm kê, đối chiếu sổ quỹ và quỹ tồn thực tế, kiểm kê kho, TSCĐ, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

- Lập báo cáo quản trị năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Lập và nộp báo cáo tài chính, tờ khai thuế TNDN, TNCN của năm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các ngành kế toán, tài chính – ngân hàng......

- Có từ 2 -3 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, biết lắng nghe

- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, thuế, thành thạo Misa, Excel.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HIẾU MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12-15Tr (Deal theo năng lực)

- Được đề xuất tăng lương hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Được đóng bảo hiểm và hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định của luật LĐ hiện hành.

- Thưởng các ngày lễ , tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HIẾU MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin