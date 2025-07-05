Tuyển Backend Developer Soctrip làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Backend Developer Soctrip làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Soctrip
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/07/2025
Soctrip

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Soctrip

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Tầng 06 Tòa nhà Vietin, số 02 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Huế., TP Huế

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và tối ưu hệ thống backend sử dụng NestJS (Node.js) và FastAPI (Python)
Làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MongoDB, v.v.
Thiết kế và phát triển API phục vụ frontend hoặc ứng dụng mobile
Triển khai, bảo trì, giám sát hệ thống backend theo hướng microservice
Viết tài liệu kỹ thuật, API document (Swagger, Postman...)
Phối hợp chặt chẽ với frontend, QA, và DevOps để đảm bảo chất lượng hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo NestJS (Node.js) và FastAPI (Python)
Hiểu rõ nguyên lý hoạt động RESTful API, WebSocket
Có kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL hoặc MongoDB
Biết cách triển khai API bảo mật với JWT, OAuth2
Nắm vững kiến thức về OOP, SOLID, Clean Architecture
Có kinh nghiệm làm việc với Docker, Git
Biết sử dụng Postman hoặc Swagger để kiểm thử API
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống trên AWS, GCP, Vercel, hoặc DigitalOcean
Biết sử dụng Celery, RabbitMQ, hoặc Redis Queue cho các tác vụ bất đồng bộ
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống microservice
Biết sử dụng các công cụ giám sát như Prometheus, Grafana, hoặc Sentry
Có kinh nghiệm CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI...)

Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding... tuỳ tình hình kinh doanh công ty;
Tăng lương định kỳ hằng năm;
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật;
Cung cấp thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Soctrip

Soctrip

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 400/8B -400/10 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Backend Developer Soctrip làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Soctrip
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm