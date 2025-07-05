Tuyển Backend Developer Soctrip làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Tầng 06 Tòa nhà Vietin, số 02 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Huế., TP Huế

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và tối ưu hệ thống backend sử dụng NestJS (Node.js) và FastAPI (Python)

Làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MongoDB, v.v.

Thiết kế và phát triển API phục vụ frontend hoặc ứng dụng mobile

Triển khai, bảo trì, giám sát hệ thống backend theo hướng microservice

Viết tài liệu kỹ thuật, API document (Swagger, Postman...)

Phối hợp chặt chẽ với frontend, QA, và DevOps để đảm bảo chất lượng hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo NestJS (Node.js) và FastAPI (Python)

Hiểu rõ nguyên lý hoạt động RESTful API, WebSocket

Có kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL hoặc MongoDB

Biết cách triển khai API bảo mật với JWT, OAuth2

Nắm vững kiến thức về OOP, SOLID, Clean Architecture

Có kinh nghiệm làm việc với Docker, Git

Biết sử dụng Postman hoặc Swagger để kiểm thử API

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm triển khai hệ thống trên AWS, GCP, Vercel, hoặc DigitalOcean

Biết sử dụng Celery, RabbitMQ, hoặc Redis Queue cho các tác vụ bất đồng bộ

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống microservice

Biết sử dụng các công cụ giám sát như Prometheus, Grafana, hoặc Sentry

Có kinh nghiệm CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI...)

Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding... tuỳ tình hình kinh doanh công ty;

Tăng lương định kỳ hằng năm;

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật;

Cung cấp thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip

