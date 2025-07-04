Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 9 Phạm Hùng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực việc các công việc được giao của BP Kế toán (Xoay vòng tất cả các vị trí trong BP Kế Toán).

Theo dõi, kiểm soát số liệu nhập – xuất – tồn kho phụ tùng, xe, vật tư

Xuất hóa đơn,quản lý công nợ, kiểm soát chi phí, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Hạch toán, kiểm tra chứng từ kế toán, đảm bảo đúng quy định kế toán và thuế.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

Phối hợp với các bộ phận và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp Đại học ngành về kế toán, kiểm toán.

Từ 25 tuổi trở lên, Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán.

Thành thạo excel, biết sử dụng phần mềm kế toán

Không có hình x.ă.m

Trung thực, thẳng thắn, làm việc tỉ mỉ chính xác, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

Yêu thích và sẵn sàng thực hiện các lễ nghi chào hỏi và văn hóa Nhật

Có sức khỏe tốt, chịu áp lực cao, chịu khó và tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên:

Có khả năng làm việc tập thể.

Hoạt bát, sôi nổi, thân thiện, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương thưởng hấp dẫn theo năng lực.

Môi trường chuyên nghiệp – Ổn định, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty – Đảm bảo bữa ăn ngon dinh dưỡng, tiếp sức cho ngày làm việc hiệu quả.

Chế độ phúc lợi đầy đủ – BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cơ hội phát triển – Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin