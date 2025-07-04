Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH LIFESTYLE FURNITURE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH LIFESTYLE FURNITURE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 30/4 Đường Châu Văn Lồng, KP Long Điềm, P.Long Bình Tân,, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 25 - 35 tuổi
Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán
Có khả năng làm việc theo nhóm
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Nhanh nhẹn, chịu khó.
Tại CÔNG TY TNHH LIFESTYLE FURNITURE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – 7 (Sáng: 7h30 – 11h30; Chiều: 12h30 – 16h30)
Du lịch hằng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Nghỉ lễ tết, đóng bảo hiểm đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFESTYLE FURNITURE
