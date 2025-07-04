Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH LIFESTYLE FURNITURE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 30/4 Đường Châu Văn Lồng, KP Long Điềm, P.Long Bình Tân,, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 25 - 35 tuổi

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán

Có khả năng làm việc theo nhóm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Nhanh nhẹn, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH LIFESTYLE FURNITURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – 7 (Sáng: 7h30 – 11h30; Chiều: 12h30 – 16h30)

Du lịch hằng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

Nghỉ lễ tết, đóng bảo hiểm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFESTYLE FURNITURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin