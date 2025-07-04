Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp, xử lý và phân tích báo cáo tài chính. Thực hiện phân tích sâu về dòng tiền, lợi nhuận, rủi ro và các chỉ số tài chính.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động năm. Phân tích biến động giữa kế hoạch và thực tế hàng tháng, quý, năm để đưa ra cảnh báo sớm.

Đánh giá rủi ro, đề xuất các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính.

Phân tích các thông tin kế toán quản trị khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi, chi phí marketing, các chính sách bán hàng, lương thưởng, chiết khấu, giá bán….

Phân tích giá bán, lãi gộp các kênh, các nhóm khách hàng, đại lý, nhóm sản phẩm;

Phối hợp các phòng ban xây dựng hệ thống báo cáo, quy trình, chính sách bán hàng ( chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách công nợ…..)….

Xây dựng và cập nhật thường xuyên hệ thống giá thành tiêu chuẩn sản phẩm: định mức về nguyên liệu, bao bì, lao động, điện, máy móc thiết bị…. Cung cấp thông tin về giá thành để hỗ trợ việc xây dựng giá bán sản phẩm.

Thường xuyên liên hệ với các phòng ban liên quan, cập nhật biến động về chi phí, giá vốn, giá thành, ...

Phối hợp với các bộ phận xử lý thông tin hiệu quả nhằm theo dõi và kiểm soát các chi phí vận hành để phát hiện và ngăn chặn lãng phí.

Theo dõi biến động CCDC, TSCĐ. Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp các phòng ban kiểm kê và báo cáo hiện trạng.

Hỗ trợ các phòng ban trong trường hợp cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán quản trị từ 3 năm trở lên (ưu tiên đã làm ngành sản xuất hoặc chế biến)

Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán – kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh...

Cẩn thận, chi tiết, trung thực và khách quan

Chủ động và có tinh thần trách nhiệm

Ham học hỏi và linh hoạt

Độ tuổi từ 28-38 tuổi

Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy phản biện và trình bày báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp với các phòng ban hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, thuyết trình tốt.

Sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Fast, SAP…)

Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.

Đánh giá hiệu quả làm việc, review lương: định kỳ từ 6 tháng hoặc 1 năm, dựa vào kết quả KPIs cá nhân.

Chính sách phúc lợi: BHXH, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (Bảo Việt) và các hoạt động gắn kết nhân sự khác.

Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, đội ngũ năng động và sáng tạo.

Cơ hội học hỏi và phát triển: thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, workshop, hội nghị, sự kiện (bên trong và ngoài tổ chức) nhằm nâng cao các kiến thức về chuyên môn và các kỹ năng mềm.

Lộ trình thăng tiến (career path) rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin