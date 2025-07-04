Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Seadent
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
Công ty Cổ phần Seadent

Kế toán quản trị

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công ty Cổ phần Seadent

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp, xử lý và phân tích báo cáo tài chính. Thực hiện phân tích sâu về dòng tiền, lợi nhuận, rủi ro và các chỉ số tài chính.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động năm. Phân tích biến động giữa kế hoạch và thực tế hàng tháng, quý, năm để đưa ra cảnh báo sớm.
Đánh giá rủi ro, đề xuất các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính.
Phân tích các thông tin kế toán quản trị khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi, chi phí marketing, các chính sách bán hàng, lương thưởng, chiết khấu, giá bán….
Phân tích giá bán, lãi gộp các kênh, các nhóm khách hàng, đại lý, nhóm sản phẩm;
Phối hợp các phòng ban xây dựng hệ thống báo cáo, quy trình, chính sách bán hàng ( chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách công nợ…..)….
Xây dựng và cập nhật thường xuyên hệ thống giá thành tiêu chuẩn sản phẩm: định mức về nguyên liệu, bao bì, lao động, điện, máy móc thiết bị…. Cung cấp thông tin về giá thành để hỗ trợ việc xây dựng giá bán sản phẩm.
Thường xuyên liên hệ với các phòng ban liên quan, cập nhật biến động về chi phí, giá vốn, giá thành, ...
Phối hợp với các bộ phận xử lý thông tin hiệu quả nhằm theo dõi và kiểm soát các chi phí vận hành để phát hiện và ngăn chặn lãng phí.
Theo dõi biến động CCDC, TSCĐ. Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp các phòng ban kiểm kê và báo cáo hiện trạng.
Hỗ trợ các phòng ban trong trường hợp cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kế toán quản trị từ 3 năm trở lên (ưu tiên đã làm ngành sản xuất hoặc chế biến)
Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán – kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh...
Cẩn thận, chi tiết, trung thực và khách quan
Chủ động và có tinh thần trách nhiệm
Ham học hỏi và linh hoạt
Độ tuổi từ 28-38 tuổi
Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy phản biện và trình bày báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp với các phòng ban hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, thuyết trình tốt.
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Fast, SAP…)

Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.
Đánh giá hiệu quả làm việc, review lương: định kỳ từ 6 tháng hoặc 1 năm, dựa vào kết quả KPIs cá nhân.
Chính sách phúc lợi: BHXH, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (Bảo Việt) và các hoạt động gắn kết nhân sự khác.
Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, đội ngũ năng động và sáng tạo.
Cơ hội học hỏi và phát triển: thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, workshop, hội nghị, sự kiện (bên trong và ngoài tổ chức) nhằm nâng cao các kiến thức về chuyên môn và các kỹ năng mềm.
Lộ trình thăng tiến (career path) rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Seadent

Công ty Cổ phần Seadent

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-quan-tri-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job361738
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Seadent
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Seadent
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Tuyển Kế toán quản trị Công ty CP Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Seadent
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Seadent
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Tuyển Kế toán quản trị Công ty CP Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm