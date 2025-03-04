Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH YOOSUNG PT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô I7 - 4 - 2B, KCN Đại Đồng, Hoàn sơn, P. Tân Hồng, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Chịu trách nhiệm về dữ liệu kho: vật tư, CCDC, hàng hóa, thành phẩm ...

2. Phối hợp với bộ phận kho tổ chức kiểm kê vật tư định kỳ và báo cáo tình hình tồn kho dài hạn.

3. Lập và phân tích các báo cáo sản xuất: Giá thành sản phẩm, Kiểm soát tỷ lệ hao hụt.

4. Lập bảng số liệu chi tiết giá thành từng tủ cho công trình dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của kế toán trưởng.

5. Tổng hợp số liệu nguyên vật liệu sản xuất so với BOM.

6. Chịu trách nhiệm về hóa đơn đầu vào - đầu ra, nhập HĐ vào hệ thống.

7. Theo dõi hợp đồng & các khoản phải thu

8. Các nhiệm vụ khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Văn bằng / Cử nhân chuyên ngành Tài chính / Kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan;

2. Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc với nhiều thành viên trong nhóm;

3. Kinh nghiệm: 2-3 năm vị trí kế toán kho; Ưu tiên 1-2 năm làm kế toán chi phí.

4. Kiến thức về các nguyên tắc, luật và quy định về sổ sách và giá thành;

5. Máy tính tốt: Microsoft office, word, excel, hoặc các phần mềm liên quan

Tại CÔNG TY TNHH YOOSUNG PT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : đàm phán

Phúc lợi khác

+ Thưởng doanh số: Theo kết quả kinh doanh

+ Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp

+Trợ cấp điện thoại, đánh giá tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOOSUNG PT

