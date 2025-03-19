Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: CCN Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Lập báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và các báo cáo thuế khác theo yêu cầu.
Nộp thuế đúng hạn và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.
Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.
Cập nhật và nắm bắt các thay đổi về chính sách thuế.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến thuế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Nắm vững các quy định của pháp luật về thuế.
Thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm văn phòng (Word, Excel)
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán hoặc các chứng chỉ chuyên môn liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng (từ 15 triệu trở lên)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI NGHỆ TĨNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Dương Trí Trạch, Cụm Công nghiệp Nam Hồng, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

