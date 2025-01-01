Tất cả địa điểm
Công việc Kế toán thuế

-

Có 1,029 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 199 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TDG VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TDG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TDG VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH HÙNG VIỆT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH HÙNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH HÙNG VIỆT
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thami Shipping & Airfreight Corp.
Tuyển Kế toán thuế Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 1 USD
Thami Shipping & Airfreight Corp.
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 300 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vilaconic
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Vilaconic làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vilaconic
Hạn nộp: 14/09/2025
Nghệ An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USHT HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USHT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USHT HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU B & B
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU B & B làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU B & B
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINH ĐĂNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Sóc Trăng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng kế toán thuế ngày càng cao, tập trung nhiều ở thành phố lớn như Hà Nội & TP HCM với mức lương trung bình giao động từ 7.000.000-20.000.000 VNĐ. Tuy nhiên, mức lương này sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và chi tiết công việc mà ứng viên đảm nhiệm.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán thuế hiện nay

Kế toán thuế là bộ phận phụ trách các vấn đề liên quan đến tính toán, ghi chép và khai báo các thông tin liên quan đến thuế của công ty. Với các doanh nghiệp, tuyển dụng kế toán thuế giúp họ có thể tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế dễ dàng. Kế toán thuế cũng giúp tránh rủi ro về mặt pháp lý và tối ưu hóa các chi phí cần thiết.

Vai trò của kế toán thuế không chỉ đơn giản là ghi chép số liệu, họ còn góp phần định hình và duy trì sức khỏe tài chính của cá nhân hay doanh nghiệp. Vai trò của nghề kế toán thuế: Giúp đảm bảo mọi hoạt động tài chính của cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp có thể tuân thủ đúng các quy định về luật thuế.

Nhiều năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng kế toán thuế luôn là một trong những chuyên ngành được ưu tiên. Các lĩnh vực quản lý thuế, tư vấn thuế hay hoạch định thuế, đại lý thuế rất được quan tâm. Do đó, các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành về thuế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng trong nhiều lĩnh vực có thể kể đến như tài chính, thuế, kế toán. Ví dụ như: làm chuyên viên thuế tại các doanh nghiệp, tập đoàn, hoặc làm cho cơ quan nhà nước để lập kế hoạch, báo cáo thuế và quản lý.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, trước khi các hiệp định thương mại quan trọng chính thức có hiệu lực và để chuẩn bị cho hội nhập quốc tế, hiện tại Việt Nam đã xây dựng một hệ thống kế toán khá hoàn chỉnh và chuẩn mực mang tính pháp lý. Hệ thống này có những nội dung phục vụ cho khá tốt cho việc hội nhập và phát triển kinh tế thị trường hiện tại.

Thị trường dịch vụ kiểm toán bao gồm 150 doanh nghiệp, để phục vụ cho hơn 40.000 khách hàng, gồm cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam cần khẩn trương đưa ra những chiến lược phù hợp để củng cố nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán giúp cho các doanh nghiệp xây dựng một hệ thống tài chính - kế toán hoàn chỉnh.

Hiện nay, một số cử nhân khi tốt nghiệp chuyên ngành thuế có thể trở thành kiểm toán, kiểm tra và xác định tính hợp lý và hợp pháp trong các báo cáo thuế, dễ phát hiện ra sai sót hay gian lận. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp liên quan đến thuế có thể làm giảng viên, hoặc nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về thuế… Ngoài ra, nhân sự chuyên ngành thuế cũng được trả mức lương cao hơn nhiều ngành nghề khác.

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần tuyển dụng kế toán thuế
Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần tuyển dụng kế toán thuế

Theo thông tin từ một số chuyên gia đào tạo khối ngành tài chính - ngân hàng, nhiều năm nay, thuế luôn là một trong những ngành được ưu tiên, thuộc hàng top. Do đó, cơ hội việc làm dành cho những sinh viên học chuyên ngành kế toán thuế khá cao. Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành về thuế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng trong nhiều lĩnh vực có thể kể đến như tài chính, thuế, kế toán.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm kế toán thuế

Tuyển dụng kế toán thuế là việc không hề dễ dàng, đặc biệt là khi phải đưa ra mức lương phù hợp với từng vị trí. Mức lương của một kế toán thuế phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của từng người và thường dao động từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương cụ thể cho từng vị trí công việc kế toán thuế hiện nay.

Việc làm kế toán thuế

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Thực tập sinh kế toán thuế 3,000,000 - 5,000,000
Nhân viên kế toán thuế 7,000,000 - 10,000,000
Chuyên viên kế toán thuế 8,000,000 - 18,000,000
Trưởng nhóm kế toán thuế 10,000,000 - 20,000,000

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên kế toán thuế

Kế toán thuế là người giải quyết các liên quan đến tính toán, ghi chép và khai báo các thông tin liên quan đến thuế của công ty. Do đó, công việc của một kế toán thuế thường cụ thể như dưới đây:

Mô tả công việc hàng ngày

  • Thu thập những hóa đơn đầu ra và đầu vào
  • Theo dõi và xử lý, kiểm tra sự hợp lệ, hợp pháp của những hóa đơn. Tránh để xảy ra sai lệch thông tin trên hóa đơn
  • Nộp thuế nếu phát sinh, tránh để doanh nghiệp bị phạt vì để trễ, quá hạn
  • Hạch toán nghiệp vụ ngân hàng các loại tiền vào và tiền ra
  • Lưu trữ và sắp xếp, tổ chức lại các hóa đơn, chứng từ khoa học, dễ tìm khi cần thiết
  • Nộp tiền vào ngân sách của Nhà nước, hạch toán nghiệp vụ quỹ, dựa vào phiếu thu và phiếu chi.

Mô tả công việc hàng tháng

  • Lập các tờ khai thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) nếu doanh nghiệp kê khai thuế VAT theo tháng có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên
  • Lập các tờ khai cho tất cả các thuế (nếu có)
  • Lập các báo cáo cho sử dụng hóa đơn hàng tháng nếu doanh nghiệp mới thành lập dưới 1 năm
  • Bút toán phân bổ công cụ và dụng cụ, cũng như trích hao tài sản cố định
  • Cân đối lại chỉ tiêu trên bảng cân đối của kế toán, từ đó có phương án xử lý linh hoạt, giúp tránh tình trạng dồn việc đến cuối năm.

Mô tả công việc hàng quý

  • Doanh nghiệp mới thành lập đã có doanh thu ít hơn 50 tỷ đồng, cần khai thuế GTGT
  • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
  • Báo cáo tình hình dùng hóa đơn của doanh nghiệp
  • Hạn nộp các báo cáo thường đều vào ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý kế tiếp.

Mô tả công việc hàng năm

Đầu năm:

  • Kê khai và nộp thuế môn bài: Nếu doanh nghiệp mới thành lập,nộp thuế môn bài đầu năm. Kế toán thuế nộp muộn nhất vào cuối ngày 31/1 theo quy định.
  • Nộp tờ khai thuế VAT, thuế TNCN của tháng 12 hay quý 4 của năm trước.
  • Nộp tờ khai thuế thu nhập của doanh nghiệp tạm tính trong quý 4 của năm trước.
  • Nộp các báo cáo tình hình dùng hóa đơn của quý 4 năm trước.

Cuối năm

  • Hoàn tất báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản, thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền
  • Lập các báo cáo thuế quý 4
  • Lập các báo cáo quyết toán thuế TNCN và thu nhập doanh nghiệp năm
  • In sổ sách cho quyết toán thuế, thanh tra của các kiểm soát viên. Sổ sách bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ cái các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Sổ chi tiết các tài khoản; Phiếu thu, chi.
Để tuyển dụng kế toán thuế tốt nhất cần đạt nhiều yêu cầu từ phía doanh nghiệp
Để tuyển dụng kế toán thuế tốt nhất cần đạt nhiều yêu cầu từ phía doanh nghiệp

4. Hình thức việc làm kế toán thuế phổ biến

Các doanh nghiệp có nhiều hình thức khi tuyển dụng kế toán toán, kế toán thuế. Có tổ chức lựa chọn tuyển kế toán thuế toàn thời gian nhưng cũng có nơi thuê kế toán thuế bán thời gian và kế toán thuế tại nhà.

4.1 Việc làm kế toán thuế toàn thời gian

Kế toán thuế toàn thời gian là những người làm kế toán thuế, chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế và làm công việc này toàn thời gian. Họ làm việc cho một công ty hoặc một cá nhân. Kế toán thuế toàn thời gian sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thuế.

Cụ thể, kế toán thuế làm hồ sơ khai thuế, kiểm tra, lập báo cáo thuế và một số nhiệm vụ liên quan đến thuế. Công việc của kế toán thuế toàn thời gian thường cố định và kéo dài đủ 8 tiếng/ngày như các nhân viên bình thường khác trong công ty.

4.2 Việc làm kế toán thuế bán thời gian

Kế toán thuế bán thời gian là những kế toán thuế chuyên ngành lĩnh vực về thuế nhưng làm công việc này bán thời gian. Kế toán thuế bán thời gian có thể làm cho nhiều công ty hoặc nhiều cá nhân khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ của kế toán thuế.

Công việc của kế toán thuế bán thời gian có thể linh động và không phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng khách hàng hay doanh nghiệp mà họ làm thuê cho. Kế toán bán thời gian có nhiệm vụ: Lập, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán; Ghi chép sổ kế toán; Thiết lập sổ sách và nhập các dữ liệu; Tính toán phân bổ chi phí lương, BHXH, BHYT; Làm báo cáo theo tháng, quý, năm…

4.3 Việc làm kế toán thuế tại nhà

Kế toán thuế tại nhà xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng kế toán thuế tại các công ty mới thành lập, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ. Vì mới xâm nhập vào thị trường, phạm vi hoạt động của công ty còn khá nhỏ nên các doanh nghiệp này sẽ không có kế toán làm việc tại công ty vì lượng hóa đơn đầu ra và đầu vào khá ít.

Do đó, tuyển dụng kế toán thuế làm việc toàn thời gian thực sự không cần thiết. Nhưng không có kế toán lại không được. Vì vậy, các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài, hay thuệ một kế toán làm thêm ngoài giờ hành chính để làm sổ sách và báo cáo cho công ty.

Cũng vì thế, kế toán muốn có công việc làm thêm ngoài giờ là hoàn toàn có khả năng. Nhiều người lựa chọn làm kế toán tại nhà vì thời gian thoải mái, thu nhập lại cao.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng kế toán thuế

Để tuyển dụng một kế toán thuế tốt, các doanh nghiệp luôn nhìn vào job3s.ai/cv-xin-viec'>CV của từng người để xem xét về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hay các kỹ năng cần có của một kế toán thuế tốt. Những yêu cầu này là rất cần thiết để lựa chọn một người phù hợp.

  • Trình độ học vấn

Vị trí kế toán thuế thường yêu cầu ứng viên phải có bằng cử nhân trở lên thuộc các chuyên ngành về Kế toán, Tài chính hoặc Kiểm toán hoặc một số chuyên ngành có liên quan. Ngoài ra, nếu muốn có nhiều cơ hội hơn khi xin việc, các kế toán viên thường tăng lợi thế của mình bằng cách thi lấy chứng chỉ chuyên ngành như CPO, CPA, ACCA… Tuyển dụng kế toán thuế trình độ học vấn cao giúp ích khá nhiều cho doanh nghiệp.

  • Kinh nghiệm làm việc

Rất nhiều doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, kế toán tổng hợp hay kế toán nói chung. Các kế toán thuế có kinh nghiệm làm trong cơ quan thuế và có khả năng dùng phần mềm kế toán sẽ chiếm ưu thế hơn khi ứng tuyển vào vị trí kế toán thuế của các doanh nghiệp. Họ có thể đánh bại các kế toán khác dù có thể kinh nghiệm không bằng ứng viên khác.

  • Kiến thức chuyên môn

Để đảm bảo doanh nghiệp có thể tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, các kế toán thuế phải có kiến thức chuyên môn ở cả mảng kế toán và mảng thuế. Cụ thể, kế toán thuế cần: kiến thức về các luật thuế; kiến thức nguyên tắc kế toán,quy trình kế toán; các kiến thức hệ thống thuế và một số loại khấu trừ.

Ngoài ra, kế toán thuế còn đòi hỏi người làm phải thường xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ kế toán thuế, các thông tin, quy định mới về thuế, luật thuế để áp dụng trong các doanh nghiệp. Đây là vấn đề khá quan trọng giúp kế toán thuế có thể nắm được tình hình và xử lý.

Hơn thế, các doanh nghiệp còn đòi hỏi tuyển dụng kế toán thuế có thêm yêu cầu tính cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng phân tích và tổng hợp, khả năng tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Hơn thế, kế toán thuế cũng cần có khả năng giao tiếp, chịu được áp lực. TÍnh trung thực và khách quan cũng là yêu cầu cần thiết của một nhân viên kế toán.

6. Một số trường đại học đào tạo ngành kế toán thuế uy tín nhất

Nhiều người thắc mắc học ngành Kế toán học trường nào là uy tín nhất? Dưới đây là list danh sách các bạn có thể lựa chọn ngôi trường đại học mà mình mong muốn với chuyên ngành kế toán. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn tuyển dụng kế toán thuế tại các trường đại học danh tiếng này.

  • Đại học Ngoại Thương

Có thể khẳng định trường Đại học Ngoại Thương (FTU) nhiều năm đều là sự lựa chọn của phần lớn các tân sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán. Đây là một trong các trường đào tạo ngành kế toán rất uy tín. FTU sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, năng lực tự chủ và xây dựng các hoạt động hiệu quả. Tuyển dụng kế toán thuế từ ngôi trường này, doanh nghiệp có thể yên tâm về chất lượng nhân sự.

Đại học Ngoại Thương ngành Kế toán - Kiểm toán điểm chuẩn là 27,8 điểm, có thời gian đào tạo là 4 năm, học phí là 25 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trường còn có học bổng: Tổng giá trị học bổng khuyến khích học tập, cùng hỗ trợ tài chính và một số hoạt động sinh viên lên đến 30 tỷ đồng. Địa chỉ trường: 91 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại Thương đào tạo khá nhiều sinh viên kế toán chất lượng tốt
Trường Đại học Ngoại Thương đào tạo khá nhiều sinh viên kế toán chất lượng tốt
  • Đại học Thương Mại

Trường Đại học Thương mại từ lâu đã có chất lượng đào tạo tối ưu đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng như kinh tế, kinh doanh. Bạn hoàn toàn yên tâm khi xét tuyển ngành Kế toán tại trường.

Trường Đại học Thương mại có điểm chuẩn năm 2024 là 25.9 điểm với thời gian đào tạo là 4 năm. Học phí của trường ở chương trình đào tạo tiêu chuẩn, học phí từ 24 - 26 triệu đồng/năm học (tăng trung bình 1 triệu đồng/năm). Địa chỉ trường: 79 Đ. Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là ngôi trường có uy tín, chất lượng. Khoa Kế toán - Tài chính là đơn vị đào tạo đa dạng, rất chuyên sâu và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế có điểm chuẩn năm 2024 là 19 điểm, với thời gian đào tạo 4 năm. Học phí của chương trình đào tạo tại đây là 21,7 triệu đồng/năm. Địa chỉ trường: 99 Hồ Đắc Di, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế.

  • Đại học Ngân Hàng TP HCM

Để có thể theo học ngành Kế toán tại Đại học Ngân Hàng TP HCM (BUH), thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào chương trình chất lượng cao và được lựa chọn học 1 trong 03 ngành (Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kế toán). Hiện tại, BUH sử dụng một số phương thức tuyển sinh như: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đại học Ngân Hàng TP HCM khoa Kế toán năm 2024 lấy điểm chuẩn là 25.29, với thời gian 4 năm đào tạo chính quy. Học phí của chương trình này tại đây là 21,1 triệu đồng/năm. Địa chỉ trường: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (cơ sở chính). Ngoài ra còn có cơ sở ở 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh và 56 Hoàng Diệu II, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Theo xu thế thị trường, nhu cầu tuyển dụng kế toán thuế ngày càng tăng cao rõ rệt. Tất cả các doanh nghiệp đều đưa ra yêu cầu về quy trình kế toán thuế hiệu quả, nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán sao cho phù hợp với chiến lược thuế của Nhà nước. Đây có thể coi là một trong những ngành nghề hot, có nhiều triển vọng và được nhiều sinh viên lựa chọn vào thời điểm này.