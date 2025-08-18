Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành logistics hoặc khai báo hải quan.
- Am hiểu luật thuế, luật lao động, bảo hiểm xã hội.
- Thành thạo phần mềm kế toán MISA và Excel.
- Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt, cẩn thận, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định. BH sức khỏe và khám sức khỏe tổng quát hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
