Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Cập nhật Hóa đơn bán hàng

- Kiểm soát hóa đơn lẻ từng khách hàng: Kế toán chuyên quản đã hạch toán

- Kiểm soát hóa đơn xuất theo bảng kê: Kế toán chuyên quản đã hạch toán

Cập nhật Hóa đơn mua vào

- Hóa đơn hàng hóa, NVL: Đồng bộ phiếu nhập mua từ nội bộ sang thuế, kiểm tra số liệu và giá nhập

- Tài sản, Công cụ dụng cụ: Đồng bộ phiếu hạch toán từ nội bộ sang thuế, sẽ tạo lại mã tài sản, công cụ dụng cụ theo quy tắc thuế

- Các hóa đơn điện, nước, VPP và các hóa đơn khác: Đồng bộ từ nội bộ sang thuế

Cập nhật Kho hàng

- Cập nhật Kho hàng: Chuyển hàng từ kho tới kho cửa hàng, nhập kho thành phẩm, NVL.

- Kiểm soát các số liệu kế toán chuyên quản đã thực hiện

- Kiểm tra báo cáo nhập xuất tồn: Đảm bảo NVL, hàng hóa ở kho trung tâm và kho các cửa hàng không có số âm hàng ngày

Xuất nguyên vật liệu (NVL) sản xuất, bao bì…

- Xuất NVLsản xuất, bao bì

- Kiểm soát số liệu từ kế toán kho đã thực hiện

- Kiểm tra báo cáo nhập xuất tồn

Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả

- Đối chiếu số dư công nợ khách thuế khớp với nội bộ cuối tháng

- Đối chiếu số dư công nợ nhà cung cấp thuế khớp với nội bộ cuối tháng

- Đối chiếu các khoản phải thu phải trả khác khớp bội bộ

Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu báo nợ, báo có

- Đồng bộ phiếu báo nợ, báo có (tiền ngân hàng) từ nội bộ sang thuế cuối tháng

- Lập phiếu Thu – Chi

Hạch toán lương và các khoản trích theo lương. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, quý.

- Hạch toán lương và các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, KPCĐ. Phối hợp yêu cầu phòng nhân sự chuyển số liệu để kiểm tra và hạch toán

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) hàng tháng, hàng quý (nếu có)

Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ

- Tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

- Phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC

Tính giá thành

- Kiểm tra rà soát các công việc xuất kho và kho các cửa hàng

- Tiến hành tính giá thành

- Kiểm tra số liệu các Kho

Tính kết quả sản xuất kinh doanh (KQKD) trong kỳ

- Kiểm đầy đủ các công việc đã được hạch toán. Sau đó tiến hành các bước kết chuyển chi phí, doanh thu và kết chuyển lãi lỗ

- Xem lại báo cáo kết quả kinh doanh nếu hợp lý hoàn tất việc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý

- Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

- Thực hiện các báo cáo Thuế theo quy định Nhà nước

Nộp các loại thuế

- Nộp các loại thuế theo quy định Nhà nước: VAT, TNCN, TNDN, thuế môn bài...

- Nộp các loại thuế nộp thay chủ nhà

Bộ báo cáo tài chính năm, báo cáo hợp nhất

- Bộ báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế TNDN

Lưu trữ các hồ sơ

- Hợp đồng đầu vào, đầu ra

- Phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán

- Phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu điều chuyển

- Chứng từ ngân hàng

- Tờ khai thuế hàng tháng, quý

- Bộ báo cáo tài chính

- Toàn bộ sổ sách kế toán

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel thành thạo)

- Kỹ năng lập báo cáo

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

- Hiểu biết sâu sắc về Luật Thuế, Luật Tài chính - Kế toán

3. Kinh nghiệm: ưu tiên có từ 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

4. Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc

Quyền Lợi

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường

Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

