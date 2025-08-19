Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Xuân Lâm, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hoá đơn

Tập hợp các hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành

Lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Quyết toán năm nộp thuế cho CQ thuế. Hoàn thuế, Quyết toán (nếu có)

Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của công ty

Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo định kỳ hoặc đột xuất của BLĐ

Trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế khi có phát sinh

Đề xuất các chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và BLĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm Hoàn thuế, Quyết toán thuế).

Am hiểu quy định pháp luật liên quan đến thuế và kế toán.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán

Tại Công ty TNHH Yesun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-15 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng hiệu quả công việc, các dịp lễ, tết.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ.

Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yesun Việt Nam

