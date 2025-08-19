Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/09/2025
Công ty TNHH Yesun Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Yesun Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Xuân Lâm, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hoá đơn
Tập hợp các hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành
Lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Quyết toán năm nộp thuế cho CQ thuế. Hoàn thuế, Quyết toán (nếu có)
Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của công ty
Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo định kỳ hoặc đột xuất của BLĐ
Trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế khi có phát sinh
Đề xuất các chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và BLĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính.
Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm Hoàn thuế, Quyết toán thuế).
Am hiểu quy định pháp luật liên quan đến thuế và kế toán.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán

Tại Công ty TNHH Yesun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-15 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng hiệu quả công việc, các dịp lễ, tết.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ.
Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn
Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yesun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yesun Việt Nam

Công ty TNHH Yesun Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: là KCN Đại Đồng, huyện Tiên Du Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

