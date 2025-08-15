Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH MathExpress
- Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Kiểm tra hoá đơn đầu ra, đầu vào. Đối chiếu số liệu kế toán với báo cáo thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế
Lập và nộp các loại báo cáo thuế
Cập nhật và áp dụng chính sách thuế mới
Hoàn thiện các công việc liên quan đến hạch toán kế toán Thuế, hoàn thiện chứng từ sổ sách
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiều và nắm rõ kiến thức, quy định, luật thuế hiện hành.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập
Tại Công ty TNHH MathExpress Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, sức khỏe, lương thưởng, nghỉ Lễ tết…)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.
Môi trường giáo dục lành mạnh, ổn định. Công ty có nhiều GenZ năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MathExpress
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
