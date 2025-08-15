Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH MathExpress
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty TNHH MathExpress

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH MathExpress

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm tra hoá đơn đầu ra, đầu vào. Đối chiếu số liệu kế toán với báo cáo thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế
Lập và nộp các loại báo cáo thuế
Cập nhật và áp dụng chính sách thuế mới
Hoàn thiện các công việc liên quan đến hạch toán kế toán Thuế, hoàn thiện chứng từ sổ sách
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lại tại vị trí tương đương, tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan
Hiều và nắm rõ kiến thức, quy định, luật thuế hiện hành.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH MathExpress Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000đ – 14.000.000đ
Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, sức khỏe, lương thưởng, nghỉ Lễ tết…)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.
Môi trường giáo dục lành mạnh, ổn định. Công ty có nhiều GenZ năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MathExpress

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MathExpress

Công ty TNHH MathExpress

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà A2, số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

