Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm tra hoá đơn đầu ra, đầu vào. Đối chiếu số liệu kế toán với báo cáo thuế.

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế

Lập và nộp các loại báo cáo thuế

Cập nhật và áp dụng chính sách thuế mới

Hoàn thiện các công việc liên quan đến hạch toán kế toán Thuế, hoàn thiện chứng từ sổ sách

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lại tại vị trí tương đương, tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan

Hiều và nắm rõ kiến thức, quy định, luật thuế hiện hành.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH MathExpress Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000đ – 14.000.000đ

Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, sức khỏe, lương thưởng, nghỉ Lễ tết…)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Môi trường giáo dục lành mạnh, ổn định. Công ty có nhiều GenZ năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MathExpress

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin