Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viglacera Tower, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện hạch toán, theo dõi và quản lý các khoản thuế (GTGT, TNCN, TNDN) theo quy định pháp luật.

Lập và nộp tờ khai thuế định kỳ (tháng, quý, năm) trên hệ thống eTax/iHTKK.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu với cơ quan thuế, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính nội bộ, phối hợp với bộ phận kế toán tổng hợp để đảm bảo tính chính xác.

Cập nhật kịp thời các chính sách, thông tư, nghị định mới về thuế.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế (ưu tiên ứng viên từng làm cho hộ kinh doanh).

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc tương đương) và hệ thống eTax/iHTKK.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Hiểu biết về luật thuế Việt Nam và quy trình kê khai thuế

Lương 8-10 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm).

Lương 8-10 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm).

Phụ cấp ăn trưa + laptop hỗ trợ công việc.

Môi trường chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Tham gia TGIF, tiệc sinh nhật, company meeting hàng tháng.

Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

