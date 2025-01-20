Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH Á VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH Á VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH Á VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 32 Lê Đình Lý, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Đầu năm: Kê khai và nộp thuế môn bài; nộp tờ khai các loại thuế; nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Hàng ngày: Tập hợp, xử lý các loại hóa đơn, chứng từ phát sinh, đồng thời tiến hành hạch toán các chứng từ.
Hàng tháng: Lập tờ khai cho các loại thuế; Thực hiện bút toán phân bổ những dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định; Cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.
Hàng quý: Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân
Cuối năm: Hoàn thành báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BC tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản; Lập báo cáo thuế quý IV; Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm; Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm; In các loại sổ sách phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của kiểm toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Độ tuổi (25 – 40)
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán Thuế
Yêu thích đam mê công việc kế toán, ưu tiên ứng viên đã làm qua kế toán công trình.
Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc, thân thiện, vui vẻ
Kỹ năng Chuyên môn/Giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng Kế Toán trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH Á VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, chế độ đãi ngộ tốt, tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Bộ Luật Lao động và theo Quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH Á VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH Á VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32 Lê Đình Lý, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

