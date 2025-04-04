Tuyển Kế toán tiền lương CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 11, đường 9, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Nội dung công việc

Nội dung công việc

- Nhập dữ liệu và phần mềm kế toán : ngân hàng ,doanh thu ,tiền mặt....

- Check chứng từ hóa đơn

- Sắp xếp hóa đơn chứng từ

- Làm các báo cáo mà cấp trên yêu cầu.

Yêu cầu:

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên Chuyên ngành tài chính kế toán.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, cẩn thận, trung thực, chịu khó học hỏi

Quyền lợi được hưởng:

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Quyền lợi theo quy định của luật lao động (bảo hiểm xã hội bắt buộc full lương, phép năm, nghỉ lễ Tết…)

- Lương tháng 13 là lương tổng không phải lương cơ bản

