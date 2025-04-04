Tuyển Kế toán tiền lương CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 11, đường 9, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nội dung công việc
- Nhập dữ liệu và phần mềm kế toán : ngân hàng ,doanh thu ,tiền mặt....
- Check chứng từ hóa đơn
- Sắp xếp hóa đơn chứng từ
- Làm các báo cáo mà cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên Chuyên ngành tài chính kế toán.
Cao đẳng, Đại học
tài chính kế toán.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, cẩn thận, trung thực, chịu khó học hỏi
Quyền lợi được hưởng:
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Quyền lợi theo quy định của luật lao động (bảo hiểm xã hội bắt buộc full lương, phép năm, nghỉ lễ Tết…)
- Lương tháng 13 là lương tổng không phải lương cơ bản
Quyền lợi được hưởng:
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Quyền lợi theo quy định của luật lao động (bảo hiểm xã hội bắt buộc full lương, phép năm, nghỉ lễ Tết…)
- Lương tháng 13 là lương tổng không phải lương cơ bản
Tại CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh
