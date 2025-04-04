Tuyển Kế toán tiền lương CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 11, đường 9, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nội dung công việc
- Nhập dữ liệu và phần mềm kế toán : ngân hàng ,doanh thu ,tiền mặt....
- Check chứng từ hóa đơn
- Sắp xếp hóa đơn chứng từ
- Làm các báo cáo mà cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên Chuyên ngành tài chính kế toán.
Cao đẳng, Đại học
tài chính kế toán.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, cẩn thận, trung thực, chịu khó học hỏi
Quyền lợi được hưởng:
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Quyền lợi theo quy định của luật lao động (bảo hiểm xã hội bắt buộc full lương, phép năm, nghỉ lễ Tết…)
- Lương tháng 13 là lương tổng không phải lương cơ bản

Tại CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh

CN Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, đường 9, KCN đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

