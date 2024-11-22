Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 6 Triệu

Mức lương 6 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 52, đường số 10, KDC Diệu Hiền, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Quản lý và ghi nhận các giao dịch cầm đồ

Quản lý và ghi nhận cho thuê xe

Lập báo cáo tài chính

Quản lý tiền mặt và thanh toán

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm được những việc có bản của công việc kế toán

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng về BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

