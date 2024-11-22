Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy
Mức lương
6 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 52, đường số 10, KDC Diệu Hiền, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 6 Triệu
Quản lý và ghi nhận các giao dịch cầm đồ
Quản lý và ghi nhận cho thuê xe
Lập báo cáo tài chính
Quản lý tiền mặt và thanh toán
Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm được những việc có bản của công việc kế toán
Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng về BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI