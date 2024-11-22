Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 6 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Mức lương
6 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Số 52, đường số 10, KDC Diệu Hiền, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Quản lý và ghi nhận các giao dịch cầm đồ
Quản lý và ghi nhận cho thuê xe
Lập báo cáo tài chính
Quản lý tiền mặt và thanh toán

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm được những việc có bản của công việc kế toán

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng về BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 51H5B đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

