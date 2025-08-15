Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp liên phương, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán tại nhà máy sản xuất.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
- Kiểm soát chi phí sản xuất, quản lý hàng tồn kho và tài sản cố định.
- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, kế toán và pháp luật hiện hành.
- Phối hợp với các phòng ban để tối ưu hiệu quả vận hành tài chính – kế toán.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NAM, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.
- Kỹ năng quản lý, phân tích tài chính, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
- Am hiểu quy định pháp luật liên quan đến thuế, kế toán.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.
(Ứng viên đã làm kế toán tổng hợp tự tin vai trò quản lý và chuyên môn công ty vẫn CV ứng tuyển và phỏng vấn.)

Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 18-25tr
- Thời gian làm việc thứ 2 - thứ 6 (7:30'-17:30'). Nghỉ full thứ 7-chủ nhật
- Cơm trưa tại Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: thưởng Lễ/Tết, du lịch, đào tạo….
- Công ty có xe đưa đón từ nội thành về nhà máy làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

