Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp liên phương, Thường Tín, Huyện Thường Tín

- Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán tại nhà máy sản xuất.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Kiểm soát chi phí sản xuất, quản lý hàng tồn kho và tài sản cố định.

- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, kế toán và pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với các phòng ban để tối ưu hiệu quả vận hành tài chính – kế toán.

- NAM, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.

- Kỹ năng quản lý, phân tích tài chính, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

- Am hiểu quy định pháp luật liên quan đến thuế, kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

(Ứng viên đã làm kế toán tổng hợp tự tin vai trò quản lý và chuyên môn công ty vẫn CV ứng tuyển và phỏng vấn.)

Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 18-25tr

- Thời gian làm việc thứ 2 - thứ 6 (7:30'-17:30'). Nghỉ full thứ 7-chủ nhật

- Cơm trưa tại Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: thưởng Lễ/Tết, du lịch, đào tạo….

- Công ty có xe đưa đón từ nội thành về nhà máy làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

