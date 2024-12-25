Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ESCO BEACH làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ESCO BEACH
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH ESCO BEACH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ESCO BEACH

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- 26 Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Báo cáo chi tiền mặt, ngân hàng, công nợ phải thu – phải trả mỗi ngày
- Đối chiếu số liệu cuối kỳ
- Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán
- Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong nhà hàng
- Theo dõi lượng hàng xuất so sánh số lượng hàng xuất kho cho với định mức tồn hàng ngày.
- Kiểm tra định kỳ số lượng thực phẩm, nguyên vật liệu xuất nhập tồn trên giấy tờ và so sánh với số lượng hàng hóa thực tế trong kho.
Địa điểm làm việc:316 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi: 23 – 35 tuổi
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính..
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở Nhà Hàng hoặc Khách Sạn
- Sử dụng vi tính văn phòng (word, excel) tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ESCO BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6-8M ( tuỳ vào năng lực)
- Cơm ca theo quy định.
-Tháng off hai ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESCO BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ESCO BEACH

CÔNG TY TNHH ESCO BEACH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 48, 49, Tờ bản đồ số 26, đường Nguyễn Phan Vinh, Khối Tân Thành, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

