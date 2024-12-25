Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ESCO BEACH làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - 26 Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Báo cáo chi tiền mặt, ngân hàng, công nợ phải thu – phải trả mỗi ngày

- Đối chiếu số liệu cuối kỳ

- Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán

- Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong nhà hàng

- Theo dõi lượng hàng xuất so sánh số lượng hàng xuất kho cho với định mức tồn hàng ngày.

- Kiểm tra định kỳ số lượng thực phẩm, nguyên vật liệu xuất nhập tồn trên giấy tờ và so sánh với số lượng hàng hóa thực tế trong kho.

Địa điểm làm việc:316 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi: 23 – 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính..

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở Nhà Hàng hoặc Khách Sạn

- Sử dụng vi tính văn phòng (word, excel) tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ESCO BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6-8M ( tuỳ vào năng lực)

- Cơm ca theo quy định.

-Tháng off hai ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESCO BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.