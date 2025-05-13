Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP THIÊN ĐƯỜNG CỔ CÒ làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP THIÊN ĐƯỜNG CỔ CÒ
- Quảng Nam: Khối Quảng Gia, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của từng khoản mục chi phí.
Hạch toán, đối chiếu các nghiệp vụ kế toán tổng hợp và thực hiện ghi sổ
Lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TT ĐB hàng tháng, Thuế TNCN đầu tư vốn hàng quý.
Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ Tổng hợp theo cơ cấu của Báo cáo Tài chính
Ghi sổ, thực hiện kết chuyển xác định kết quả kinh doanh hàng quý. Khóa sổ theo quý
Lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm
Lập báo cáo tài chính kiểm toán, hồ sơ về số liệu kế toán, các bảng biểu giải thích về số liệu báo cáo
Lập các báo cáo gửi các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu
Theo dõi công nợ thuế , thực hiện trình công nợ và nộp tiền thuế khi được duyệt.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt; Có thái độ tốt
Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
Thành thạo Word, Excel,...
Năng động, biết lắng nghe và học hỏi.
Tại CÔNG TY CP THIÊN ĐƯỜNG CỔ CÒ Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển: Được đào tạo chuyên sâu về thuyết minh động vật, dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc thú vị, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIÊN ĐƯỜNG CỔ CÒ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
