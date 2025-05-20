Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Bình Giang, Thăng Bình, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tổng hợp, nhập thông tin số liệu và xử lý những chứng từ kế toán thông qua những nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp.

- Theo dõi, tính toán và kết chuyển giá vốn bán hàng theo từng loại sản phẩm, tỷ lệ hao hụt vật liệu, CCDC đi kèm và những chi phí đang sản xuất dở dang.

- Kiểm tra, giám sát công việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn trong kho, giá nhập vào kho,… tại từng kho thông qua bảng kế toán tổng hợp của kho.

- Theo dõi, giám sát các số liệu của sản phẩm trên báo cáo kho định kỳ hàng tháng, định mức giá trị của sản phẩm.

- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp và thực hiện những khoản trích kèm theo lương như BHTN, BHYT, BHXH…

- Làm bảng phân bổ những chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn, CCDC, nguyên vật liệu… hạch toán những khoản phân bổ.

- Đối chiếu, kiểm tra số liệu chi tiết của những khoản trả trước được phân bổ hàng tháng.

- Làm những Báo cáo Thuế theo đúng quy định pháp luật.

- Theo dõi, đối chiếu và kiểm tra việc làm bảng kê hóa đơn của GTGT đầu ra, đầu vào, khai thuế TNCN, khai thuế TNDN,…

- Lập các báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu quản lý.

- Tổng hợp những số liệu hạch toán từ những khoản tiền thu, tiền trả, tính giá hàng xuất kho, tính giá vốn bán hàng, tính khoản thuế bắt buộc, làm bảng cân đối số phát sinh của từng khoản

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu cẩn thận trong từng phần với chứng từ, sổ sách chi tiết.

- Nộp giấy tờ khai thuế môn bài và khoản tiền thuế môn bài theo đúng quy định.

- Thực hiện những bút toán đầu năm tài chính mới.

- Kiểm tra cân đối các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp với số liệu cả năm.

- Kiểm tra các số dư cuối kỳ xem có hợp lý và cân đối với những số liệu báo cáo chi tiết.

- Làm bảng cân đối nghiệp vụ phát sinh từng khoản theo năm để đưa vào báo cáo.

- Lập tờ khai quyết toán các loại thuế TNDN và thuế TNCN, thuế GTGT…

- Làm báo cáo tài chính, làm báo cáo quản trị, làm báo cáo cho kết quả kinh doanh,…

- In sổ sách theo đúng quy định như sổ quỹ, báo cáo xuất nhập hàng tồn kho, phiếu thu chi cả năm….

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Sức khoẻ tốt;

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, tỉ mỉ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến thực phẩm

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm được nhiều vị trí khác nhau và thăng tiến

Phụ cấp ăn trưa healthy, thực phẩm hữu cơ, cafe, nước chanh thoải mái

Làm việc trong môi trường nông nghiệp và ưu tiên cá nhân gắn bó lâu dài

Rèn luyện năng lực và nhiều kỹ năng với task công việc phong phú

Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM

