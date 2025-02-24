Tuyển Key Account Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 800 USD

1. Mô tả công việc:

- Tổ chức hệ thống, quản lý, giám sát & chịu trách nhiệm các hoạt động dịch vụ sau bán hàng của công ty, bao gồm: xe sơ mi rơ mooc, xe tải đông lạnh.

- Xây dựng & triển khai các chính sách, hệ thống quy trình dịch vụ sau bán hàng.

- Xây dựng, kiểm soát và đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng.

- Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm

- Xây dựng, quản lý & đào tạo nhân sự của bộ phận dịch vụ.

- Quản lý và chăm sóc hệ thống khách hàng.

- Đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến trong công tác kỹ thuật, bảo dưỡng, bảo hành, ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ, …

- Phối hợp Phòng Kinh doanh & Marketing trong công tác đào tạo nội bộ, trong hoạt động nghiên cứu, chăm sóc và phát triển khách hàng.

- Quản lý chi phí trong phạm vi ngân sách

- Lên kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ.

- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong các công việc liên quan.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.