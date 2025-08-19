Tuyển Key Account Công Ty TNHH DMK Dairy Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

GIỚI THIỆU VỊ TRÍ

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam cho thương hiệu Oldenburger – một thương hiệu quốc tế thuộc DMK Group, Tập đoàn sữa hàng đầu của CHLB Đức, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Key Account Sales Manager – Kênh Foodservice tại TP.Hồ Chí Minh

Đây là cơ hội dành cho những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống (Foodservice), mong muốn phát triển sự nghiệp trong một môi trường làm việc nhỏ gọn, linh hoạt nhưng thách thức, nơi bạn sẽ không chỉ được giao trách nhiệm thực chất mà còn có cơ hội cọ xát, học hỏi và phát triển.

Chúng tôi tìm kiếm những người dám đón nhận thách thức, chủ động, không ngại thay đổi và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của một một Tập đoàn quốc tế đang từng bước mở rộng và khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam.

Link tham khảo thêm website: https://oldenburger.vn/

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* Trách nhiệm chính:

• Phát triển và quản lý các khách hàng thuộc kênh dịch vụ ăn uống (Foodservice), B2B: các nhà phân phối và đại lý kinh doanh sản phẩm bơ - sữa - phô mai (dairy) cho kênh foodservice; các chuỗi nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh, chuỗi cà phê, các công ty sản xuất thực phẩm.

• Thực hiện các cuộc thăm viếng, tư vấn và đàm phán để giới thiệu, bán sản phẩm và đạt được các điều khoản hợp tác win-win với khách hàng.