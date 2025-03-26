Tuyển Key Account Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam
- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh
- Phường Hạp Lĩnh
- Thành phố Bắc Ninh
- Tỉnh Bắc Ninh
- Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương 600 - 1 USD
1. Mô tả công việc:
- Tổ chức hệ thống, quản lý, giám sát & chịu trách nhiệm các hoạt động dịch vụ sau bán hàng của công ty, bao gồm: xe sơ mi rơ mooc, xe tải đông lạnh.
- Xây dựng & triển khai các chính sách, hệ thống quy trình dịch vụ sau bán hàng.
- Xây dựng, kiểm soát và đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng.
- Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm
- Xây dựng, quản lý & đào tạo nhân sự của bộ phận dịch vụ.
- Quản lý và chăm sóc hệ thống khách hàng.
- Đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến trong công tác kỹ thuật, bảo dưỡng, bảo hành, ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ, …
- Phối hợp Phòng Kinh doanh & Marketing trong công tác đào tạo nội bộ, trong hoạt động nghiên cứu, chăm sóc và phát triển khách hàng.
- Quản lý chi phí trong phạm vi ngân sách
- Lên kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong các công việc liên quan.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Soosan Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
