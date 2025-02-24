Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 3 tòa nhà N01

- T2 Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

• Quản lý, thiết kế Kiến trúc, kỹ thuật của các Dự án (nhà Công nghiệp, nhà dân dụng….)
• Kiểm tra, kiểm soát tiến độ thiết kế, có các ý kiến chuyên môn và đề xuất
• Vẽ các phần kiến trúc, nội thất, kiểm tra được bản vẽ kiến trúc, nội thất
• Điều phối thiết kế cho các Dự án thi công xây dựng
• Lập và triển khai các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu.
• Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thiết kế kiến trúc, quy hoạch tại các trường đại học
• Có các chứng chỉ chuyên ngành liên quan (nếu có)
• Thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho thiết kế như: Autocad, Revit hoặc 3D Max Sketup, Lumion,… Adobe Photoshop,
• Khả năng làm việc với cường độ, áp lực công việc cao, làm việc nhóm tốt; Sẵn sàng đi công tác/điều động khi được yêu cầu.
*** Quyền lợi
- Mức lương từ 15-22 tr, có thể thoả thuận theo năng lực và sự phù hợp với yêu cầu của công việc
15-22 tr,
- Cơ hội offer vị trí cao hơn nếu có năng lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà N01-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

