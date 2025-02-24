Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 3 tòa nhà N01 - T2 Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo

• Quản lý, thiết kế Kiến trúc, kỹ thuật của các Dự án (nhà Công nghiệp, nhà dân dụng….)

• Kiểm tra, kiểm soát tiến độ thiết kế, có các ý kiến chuyên môn và đề xuất

• Vẽ các phần kiến trúc, nội thất, kiểm tra được bản vẽ kiến trúc, nội thất

• Điều phối thiết kế cho các Dự án thi công xây dựng

• Lập và triển khai các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu.

• Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thiết kế kiến trúc, quy hoạch tại các trường đại học

• Có các chứng chỉ chuyên ngành liên quan (nếu có)

• Thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho thiết kế như: Autocad, Revit hoặc 3D Max Sketup, Lumion,… Adobe Photoshop,

• Khả năng làm việc với cường độ, áp lực công việc cao, làm việc nhóm tốt; Sẵn sàng đi công tác/điều động khi được yêu cầu.

*** Quyền lợi

- Mức lương từ 15-22 tr, có thể thoả thuận theo năng lực và sự phù hợp với yêu cầu của công việc

- Cơ hội offer vị trí cao hơn nếu có năng lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

