Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần phong cách Âu Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Thiết kế phương án, xây dựng ý tưởng thiết kế các dự án được giao.

2 Khảo sát hiện trạng mặt bằng, đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp.

3 Tư vấn thiết kế nội thất và không gian cho khách hàng.

4 Lên 2D - 3D phương án nội thất dựa trên mặt bằng và định hướng đã có.

5 Trình bày các thiết kế với khách hàng, thu hút sự quan tâm của họ về cả ý tưởng thẩm mỹ và giải pháp kỹ thuật.

6 Giám sát thi công, lắp đặt sản phẩm. Đảm bảo các sản phẩm được lắp đặt đúng thiết kế, kỹ thuật.

7 Tổ chức và báo cáo các vấn đề cấp bách liên quan đến thiết kế công trình tại hiện trường cho Quản lý hoặc đưa ra quyết định (trong phạm vi cho phép).

8 Xác định các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất giải pháp để giải quyết mọi vấn đề có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và kế hoạch tổng thể.

9 Chuẩn bị báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.

10 Chịu trách nhiệm phối hợp và lãnh đạo thực hiện tất cả các dự án của Nhóm Thiết kế hoặc các dự án cụ thể được giao để đảm bảo giao hàng đúng hạn và chất lượng.

11 Quản lý và phân công nhiệm vụ cho nhóm nhân viên thực hiện các dự án.

12 Tổng hợp các thiết kế, triển khai thông tin đến các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến thiết kế kiến trúc, nội thất và cảnh quan để áp dụng chúng hiệu quả trong công việc.

Lập kế hoạch và lịch trình cho các dự án thiết kế được giao.

Sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế phù hợp với các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Am hiểu cấu tạo và vật liệu xây dựng, kiến trúc, nội thất.

Có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tư gia sang trọng như penhouse, villa,.....

Cập nhật thường xuyên về các xu hướng sáng tạo mới trong thiết kế và hướng dẫn nhóm.

Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật. Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, chế độ nghỉ phép năm. Được đào tạo, phát triển các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến. Lương cạnh tranh

Chế độ (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật.

Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, chế độ nghỉ phép năm.

Được đào tạo, phát triển các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Lương cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin