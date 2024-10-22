Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH MDA E&C
Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, tòa Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 24 Triệu
- Triển khai bản vẽ thi công kiến trúc cho dự án chung cư cao tầng
- Thiết kế 2D/3D phối cảnh các công trình
- Lập và vẽ các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu
Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế, kiến trúc hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Đã từng triển khai bản vẽ thi công chung cư cao tầng
- Sử dụng được các phần mềm cơ bản phục vụ thiết kế (AutoCAD, 3Dmax, Sketchup, Lumion, Photoshop, ...)
- Khuyến khích gửi CV bằng Tiếng Anh kèm các dự án đã thực hiện
Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định
Thưởng lương tháng thứ 13
Nghỉ phép hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
