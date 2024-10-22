Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Mức lương 18 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

- Triển khai bản vẽ thi công kiến trúc cho dự án chung cư cao tầng

- Thiết kế 2D/3D phối cảnh các công trình

- Lập và vẽ các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế, kiến trúc hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Đã từng triển khai bản vẽ thi công chung cư cao tầng

- Sử dụng được các phần mềm cơ bản phục vụ thiết kế (AutoCAD, 3Dmax, Sketchup, Lumion, Photoshop, ...)

- Khuyến khích gửi CV bằng Tiếng Anh kèm các dự án đã thực hiện

Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định Thưởng lương tháng thứ 13 Nghỉ phép hàng năm

Đóng BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định

Thưởng lương tháng thứ 13

Nghỉ phép hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin