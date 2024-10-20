Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Không gian mới
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc bằng các phần mềm như revit, autocad...
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kiến trúc Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng Revit, Autocad Khả năng tư duy linh hoạt & làm việc dưới áp lực cao Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các công trình như nhà hàng, khách sạn, biệt thự....
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kiến trúc
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng Revit, Autocad
Khả năng tư duy linh hoạt & làm việc dưới áp lực cao
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các công trình như nhà hàng, khách sạn, biệt thự....
Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực Thử việc 1 tháng Nghỉ chiều Thứ 7, chủ nhật Trợ cấp ăn trưa tại VP ngoài lương Đóng BHXH ngay khi được ký HĐLĐ chính thức Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, tặng các dịp đặc biệt, thưởng lễ, tết, du lịch nghỉ mát hàng năm Công ty có 23 năm trong ngành thiết kế, chuyên về mảng khách sạn, nhà hàng, biệt thự ... Nguồn việc rất dồi dào Không nợ lương
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thử việc 1 tháng
Nghỉ chiều Thứ 7, chủ nhật
Trợ cấp ăn trưa tại VP ngoài lương
Đóng BHXH ngay khi được ký HĐLĐ chính thức
Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, tặng các dịp đặc biệt, thưởng lễ, tết, du lịch nghỉ mát hàng năm
Công ty có 23 năm trong ngành thiết kế, chuyên về mảng khách sạn, nhà hàng, biệt thự ...
Nguồn việc rất dồi dào
Không nợ lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới
