Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc bằng các phần mềm như revit, autocad... Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kiến trúc Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng Revit, Autocad Khả năng tư duy linh hoạt & làm việc dưới áp lực cao Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các công trình như nhà hàng, khách sạn, biệt thự....

Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực Thử việc 1 tháng Nghỉ chiều Thứ 7, chủ nhật Trợ cấp ăn trưa tại VP ngoài lương Đóng BHXH ngay khi được ký HĐLĐ chính thức Chế độ phúc lợi đầy đủ: quà tặng sinh nhật, tặng các dịp đặc biệt, thưởng lễ, tết, du lịch nghỉ mát hàng năm Công ty có 23 năm trong ngành thiết kế, chuyên về mảng khách sạn, nhà hàng, biệt thự ... Nguồn việc rất dồi dào Không nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới

