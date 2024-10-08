Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia thiết kế, chủ trì triển khai hồ sơ kiến trúc, quy hoạch các giai đoạn Lập kế hoạch triển khai hồ sơ bản vẽ các giai đoạn Kiểm soát, điều chỉnh thiết kế trong quá trình triển khai, phát triển chỉ định thiết kế chi tiết phục vụ cho các giai đoạn TKCS và TKBVTC.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành thiết kế kiến trúc, có kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm thiết kế triển khai nhà cao tầng, khách sạn, chung cư, thiết kế đô thị thấp tầng. Cầu thị, yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chịu đc áp lực công việc. Thành thạo các phần mềm thiết kế như 3Dmax, Revit, Autocad, .... các phần mềm bổ trợ công việc khác.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 15-20tr tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm (có thể thoả thuận mức lương và chế độ hợp lý). Đóng BHXH theo quy định. Được nghỉ các ngày lễ, tết và tham gia các hoạt động hàng năm như du lịch, teambulding hắn kết... Được tham gia các khoá học, đào tạo nâng cao nghề và năng lực bản thân... (tự đề xuất hoặc theo sự sắp xếp của Công ty). Được hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA

