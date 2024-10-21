Tuyển Kiến trúc sư Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Kosy Pro Company
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển:
- Khảo sát hiện trạng, đo đạc lấy số liệu. Trao đổi tiếp nhận nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế từ phía chủ đầu tư.
- Xây dựng phương án, lên ý tưởng thiết kế kiến trúc, triển khai hồ sơ thiết kế, thuyết minh, bảo vệ phương án trước chủ đầu tư...
- Quản lý hệ thống, nhân sự và làm việc với các bộ môn có liên quan để thực hiện dự án.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:
- Học chuyên ngành Kiến trúc;
- Có chứng chỉ hành nghề. (Kinh nghiệm làm việc các dự án lớn là một lợi thế);
- Đam mê kiến trúc và có trách nhiệm trong công việc;
- Thành thạo Autocad, Sketchup, Photoshop;
- Biết sử dụng 3d max, revit là một lợi thế;
- Có kỹ năng trình bày ý tưởng và làm việc theo nhóm. Quản lý và trao đổi công việc giữa các bộ môn.
- Học chuyên ngành Kiến trúc;
- Có chứng chỉ hành nghề. (Kinh nghiệm làm việc các dự án lớn là một lợi thế);
- Đam mê kiến trúc và có trách nhiệm trong công việc;
- Thành thạo Autocad, Sketchup, Photoshop;
- Biết sử dụng 3d max, revit là một lợi thế;
- Có kỹ năng trình bày ý tưởng và làm việc theo nhóm. Quản lý và trao đổi công việc giữa các bộ môn.
Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc; Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip) Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động
Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)
Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động
Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)
Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI