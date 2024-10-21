Tuyển Kiến trúc sư Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển:

- Khảo sát hiện trạng, đo đạc lấy số liệu. Trao đổi tiếp nhận nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế từ phía chủ đầu tư.

- Xây dựng phương án, lên ý tưởng thiết kế kiến trúc, triển khai hồ sơ thiết kế, thuyết minh, bảo vệ phương án trước chủ đầu tư...

- Quản lý hệ thống, nhân sự và làm việc với các bộ môn có liên quan để thực hiện dự án.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:

- Học chuyên ngành Kiến trúc;

- Có chứng chỉ hành nghề. (Kinh nghiệm làm việc các dự án lớn là một lợi thế);

- Đam mê kiến trúc và có trách nhiệm trong công việc;

- Thành thạo Autocad, Sketchup, Photoshop;

- Biết sử dụng 3d max, revit là một lợi thế;

- Có kỹ năng trình bày ý tưởng và làm việc theo nhóm. Quản lý và trao đổi công việc giữa các bộ môn.

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc; Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip) Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động

Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)

Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin