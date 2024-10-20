Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá hiện trạng Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng. Vẽ và lên phối cảnh 3D, xây dựng hồ sơ thiết kế. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành như 3dsmax, Sketchup, Autocad, Photoshop, Render,... các phần mềm khác liên quan. Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc Render đẹp là một lợi thế Có thể làm việc độc lập và đội nhóm

Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với những KTS trên 10 năm kinh nghiệm. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc Phụ cấp ăn trưa tại công ty. Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước Thưởng các ngày lễ, tết, Lương tháng thứ 13 theo quy Định Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Tăng lương hàng năm Du lịch hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân Được đào tạo kiến thức để đáp ứng công việc, nâng cao trình độ chuyên môn Chế độ lương : KTS ít kinh nghiệm: Lương cứng 8-12 triệu + % TK KTS đã có kinh nghiệm: Lương cứng 12-18 triệu + % TK KTS nhiều kinh nghiệm: Lương cứng 15-25 triệu + % TK Thời gian làm việc: sáng 8h- 12h00, chiều 13h30 – 17h30 (Thứ 2- Sáng T7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam

