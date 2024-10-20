Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam
- Hà Nội: Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá hiện trạng
Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.
Vẽ và lên phối cảnh 3D, xây dựng hồ sơ thiết kế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành như 3dsmax, Sketchup, Autocad, Photoshop, Render,... các phần mềm khác liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc
Render đẹp là một lợi thế
Có thể làm việc độc lập và đội nhóm
Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trực tiếp với những KTS trên 10 năm kinh nghiệm.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Phụ cấp ăn trưa tại công ty.
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ, tết,
Lương tháng thứ 13 theo quy Định
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Tăng lương hàng năm
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân
Được đào tạo kiến thức để đáp ứng công việc, nâng cao trình độ chuyên môn
Chế độ lương :
KTS ít kinh nghiệm: Lương cứng 8-12 triệu + % TK
KTS đã có kinh nghiệm: Lương cứng 12-18 triệu + % TK
KTS nhiều kinh nghiệm: Lương cứng 15-25 triệu + % TK
Thời gian làm việc: sáng 8h- 12h00, chiều 13h30 – 17h30 (Thứ 2- Sáng T7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
