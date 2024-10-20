Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá hiện trạng Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng. Vẽ và lên phối cảnh 3D, xây dựng hồ sơ thiết kế. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.
Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá hiện trạng
Lên ý tưởng, phương án thiết kế kiến trúc, không gian nội thất, công trình và tư vấn cho khách hàng.
Vẽ và lên phối cảnh 3D, xây dựng hồ sơ thiết kế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành như 3dsmax, Sketchup, Autocad, Photoshop, Render,... các phần mềm khác liên quan. Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc Render đẹp là một lợi thế Có thể làm việc độc lập và đội nhóm
Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành như 3dsmax, Sketchup, Autocad, Photoshop, Render,... các phần mềm khác liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc
Render đẹp là một lợi thế
Có thể làm việc độc lập và đội nhóm

Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với những KTS trên 10 năm kinh nghiệm. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc Phụ cấp ăn trưa tại công ty. Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước Thưởng các ngày lễ, tết, Lương tháng thứ 13 theo quy Định Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Tăng lương hàng năm Du lịch hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân Được đào tạo kiến thức để đáp ứng công việc, nâng cao trình độ chuyên môn Chế độ lương : KTS ít kinh nghiệm: Lương cứng 8-12 triệu + % TK KTS đã có kinh nghiệm: Lương cứng 12-18 triệu + % TK KTS nhiều kinh nghiệm: Lương cứng 15-25 triệu + % TK Thời gian làm việc: sáng 8h- 12h00, chiều 13h30 – 17h30 (Thứ 2- Sáng T7)
Làm việc trực tiếp với những KTS trên 10 năm kinh nghiệm.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Phụ cấp ăn trưa tại công ty.
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ, tết,
Lương tháng thứ 13 theo quy Định
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Tăng lương hàng năm
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân
Được đào tạo kiến thức để đáp ứng công việc, nâng cao trình độ chuyên môn
Chế độ lương :
KTS ít kinh nghiệm: Lương cứng 8-12 triệu + % TK
KTS đã có kinh nghiệm: Lương cứng 12-18 triệu + % TK
KTS nhiều kinh nghiệm: Lương cứng 15-25 triệu + % TK
Thời gian làm việc: sáng 8h- 12h00, chiều 13h30 – 17h30 (Thứ 2- Sáng T7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng PCA Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: HA02-65 Vinhomes Oecan Park, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

