Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận yêu cầu từ Kiến trúc sư và triển khai diễn họa 3D ngoại thất theo phương án được giao. - Phát triển ý tưởng thiết kế, thiết kế mới, chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng với từng giai đoạn: Hồ sơ thiết kế ý tưởng, hồ sơ thiết kế thi công, ... - Kết hợp cùng các bộ phận khác tư vấn khách hàng khi có vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hồ sơ cũng như thi công. - Chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ thiết kế theo yêu cầu được giao. - Đi công tác, gặp gỡ, tư vấn khách hàng (nếu cần)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên có kiến thức trong thiết kế kiến trúc, có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo phần mềm Sketch Up và Autocad

- Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

- Có thẩm mỹ cao, khả năng diễn họa tốt.

- Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý, sắp xếp công việc

Quyền Lợi

- Lương thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực, khen thưởng hiệu quả công việc hàng Quý, hàng năm.

- Chế độ nâng lương 3-6 tháng xét tăng lương 1 lần theo năng lực.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding du lịch hàng năm của công ty.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

