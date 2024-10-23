Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu từ Kiến trúc sư và triển khai diễn họa 3D ngoại thất theo phương án được giao. - Phát triển ý tưởng thiết kế, thiết kế mới, chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng với từng giai đoạn: Hồ sơ thiết kế ý tưởng, hồ sơ thiết kế thi công, ... - Kết hợp cùng các bộ phận khác tư vấn khách hàng khi có vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hồ sơ cũng như thi công. - Chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ thiết kế theo yêu cầu được giao. - Đi công tác, gặp gỡ, tư vấn khách hàng (nếu cần)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kiến thức trong thiết kế kiến trúc, có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm Sketch Up và Autocad
- Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
- Có thẩm mỹ cao, khả năng diễn họa tốt.
- Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý, sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực, khen thưởng hiệu quả công việc hàng Quý, hàng năm.
- Chế độ nâng lương 3-6 tháng xét tăng lương 1 lần theo năng lực.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding du lịch hàng năm của công ty.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6+7 Tòa nhà Thăng Long, 23 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

