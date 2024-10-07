Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUS HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3 - 1 KĐT Mễ Trì Hạ, Mỹ Đình , Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình thực hiện; Gặp gỡ, tư vấn, lên phương án thiết kế cho khách hàng; Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên miêu tả sơ bộ của khách hàng; Thiết kế 2D/3D các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp; Triển khai bản vẽ kỹ thuật; Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 3 năm Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế, kiến trúc, nội thất và các ngành liên quan; Thành thạo Autocad, 3D smax, Sketchup... Có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc - nội thất các công trình dân dụng; Tư duy tốt, trách nhiệm cao; Ứng tuyển gửi CV và Hồ sơ (các công trình đã trực tiếp triển khai 3D &2D) kiến trúc và nội thất qua email.

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUS HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi: BHXH, lương thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, tham quan du lịch,... Môi trường làm việc trẻ trung năng động. Quyền lợi khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUS HOME

