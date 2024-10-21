Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC DZEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC DZEN
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 89 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Thiết kế nội, ngoại thất các công trình dân dụng, công trình công cộng, nhà hàng, khách sạn...
- Lên ý tưởng và lập phương án thiết kế.
- Triển khai bản vẽ chi tiết, triển khai bản vẽ thi công.
- Hoàn thành công việc được phân công theo đúng tiến độ quy định, chuẩn xác về thời lượng và chất lượng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo 3Dsmax, Autocad, Sketchup, Photoshop...
Sáng tạo và chủ động trong công việc.
Sẵn sàng làm việc nhóm, kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành công việc.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC DZEN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8-20tr/tháng + thu nhập tự do đánh giá bằng hệ thống KPI
Tham gia BHXH theo quy định.
Làm việc giờ hành chính, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC DZEN
