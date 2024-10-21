Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC DZEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thiết kế nội, ngoại thất các công trình dân dụng, công trình công cộng, nhà hàng, khách sạn...

- Lên ý tưởng và lập phương án thiết kế.

- Triển khai bản vẽ chi tiết, triển khai bản vẽ thi công.

- Hoàn thành công việc được phân công theo đúng tiến độ quy định, chuẩn xác về thời lượng và chất lượng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 3Dsmax, Autocad, Sketchup, Photoshop...

Sáng tạo và chủ động trong công việc.

Sẵn sàng làm việc nhóm, kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC DZEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-20tr/tháng + thu nhập tự do đánh giá bằng hệ thống KPI

Tham gia BHXH theo quy định.

Làm việc giờ hành chính, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC DZEN

