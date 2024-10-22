Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nhận việc từ chủ trì thiết kế Từ 2D triển khai 3D theo đúng ý tưởng của khách hàng mong muốn đảm bảo yêu cầu trong chuyên môn và tính sáng tạo nghề nghiệp. Chốt concept 3D, kết xuất render 3D với khách hàng Hoàn thiện và bàn giao cho bộ phận kinh doanh theo đúng tiến độ công việc đã được đề ra.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm vị tại vị trí Trung thực, làm việc trách nhiệm, có tinh thần cầu thị, tìm hiểu sâu trong nghề. Cẩn thận, chăm chỉ, và tỉ mỉ trong thiết kế. Có tư duy tốt, tinh tế về thẩm mỹ. Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ lên ý tưởng (3ds max, Corona, sketchup, Autocad, Photoshop,...). Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt. Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động đề xuất trong công việc. Có khả năng làm việc cá nhân và tinh thần tham gia hoạt động nhóm . Sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau để hoàn thiện công trình đúng tiến độ

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi : Lương cứng 10tr-15tr (deal theo năng lực và kinh nghiệm) +%HĐTK + thưởng . Thu nhập từ 15 - 30tr (Lương đề xuất cụ thể khi gửi hồ sơ hoặc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn tùy theo năng lực ứng viên) Công ty môi trường trẻ trung, sếp cực dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng Chế độ, thưởng hậu hĩnh, đóng BHXH, nghỉ phép theo quy định pháp luật Được hướng dẫn tư duy thiết kế Được định hướng phát triển nghề nghiệp Được trải nghiệm đa dạng về: Công trình, phong cách, sản phẩm nội thất Được tiếp cận đa dạng nhiều thương hiệu và nhà cung cấp Thời gian làm việc : Thứ 2 đến thứ 7, thứ 7 nghỉ lúc 16h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA

