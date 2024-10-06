Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Nghiên cứu các xu hướng và phát triển các giải pháp công nghệ về Big Data, Blockchain phục vụ cho lĩnh vực Tài chính ngân hàng và các lĩnh vực khác Thiết kế hệ thống với các biện pháp bảo mật và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho các nhóm phát triển, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đảm bảo rằng các thành phần của hệ thống được phát triển theo đúng thiết kế. Đánh giá kiến trúc hiện tại và đưa ra đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu năng, khả năng mở rộng và bảo mật.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan Có kinh nghiệm kiến trúc sư hệ thống, có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có hiểu biết về các công nghệ và giải pháp của Big Data như Hadoop, Spark, Hive, MapReduce Có hiểu biết về công nghệ Blockchain Có khả năng lập trình với ít nhất 1 trong các ngôn ngữ: Java, Python Có hiểu biết về NoSQL và RDBMS databases bao gồm Redis và MongoDB Quen thuộc với các công cụ của Mesos, AWS hoặc Google Cloud Platform, và Docker, Kubernetes

Ưu điểm:

Có kinh nghiệm trong các dự án thực tế về Blockchain, thu thập và phân tích hành vi người dùng Có kinh nghiệm và khả năng quản lý

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 1-3 tháng lương. Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành. Được vay vốn mua nhà, xe, vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

