Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Lên ý tưởng thiết kế, lập tổng mặt bằng, phối cảnh 3D dựa trên các yêu cầu và spec của chủ đầu tư.
Phối hợp với các phòng ban triển khai bản vẽ cơ sở và bản vẽ kỹ thuật phuc vụ quá trình xin cấp phép xây dựng, pccc, và quy hoạch
Phối hợp với công trường và các phòng ban triển khai, cập nhập, chỉnh sửa bản vẽ thi công (Shop drawing) đến khi hoàn thành dự án
Lập bản vẽ hoàn công cuối cùng cho các dự án đã kết thúc
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa autocad, sketchup, vray, enscape, lumion, revit,...
Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ
Chăm chỉ, có tính học hỏi cao, biết phối hợp làm việc teamwork
Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản upto 15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Khám sức khỏe định kỳ...;
Lương tháng 13, thưởng doanh thu và thưởng dự án;
Thưởng các ngày lễ, tết
Chế độ nghỉ phép: theo luật lao động;
Du lịch hè hàng năm;
Chế độ công đoàn;
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng và chuyên môn;
Chính sách khuyến khích nâng cao kỹ năng ngoại ngữ & chứng chỉ năng lực chuyên môn;
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
