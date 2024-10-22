Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế, lập tổng mặt bằng, phối cảnh 3D dựa trên các yêu cầu và spec của chủ đầu tư. Phối hợp với các phòng ban triển khai bản vẽ cơ sở và bản vẽ kỹ thuật phuc vụ quá trình xin cấp phép xây dựng, pccc, và quy hoạch Phối hợp với công trường và các phòng ban triển khai, cập nhập, chỉnh sửa bản vẽ thi công (Shop drawing) đến khi hoàn thành dự án Lập bản vẽ hoàn công cuối cùng cho các dự án đã kết thúc Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa autocad, sketchup, vray, enscape, lumion, revit,... Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương (chấp nhận sinh viên mới ra trường) Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ Chăm chỉ, có tính học hỏi cao, biết phối hợp làm việc teamwork

Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản upto 15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Khám sức khỏe định kỳ...; Lương tháng 13, thưởng doanh thu và thưởng dự án; Thưởng các ngày lễ, tết Chế độ nghỉ phép: theo luật lao động; Du lịch hè hàng năm; Chế độ công đoàn; Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng và chuyên môn; Chính sách khuyến khích nâng cao kỹ năng ngoại ngữ & chứng chỉ năng lực chuyên môn; Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam

